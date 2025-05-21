Узбекистан хочет разрешить россиянам въезд по внутреннему паспорту

Узбекистан хочет разрешить гражданам России, Казахстана и Азербайджана въезд на свою территорию по внутреннему документу. Провести переговоры по данному вопросу поручил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подписавший соответствующий указ.
Начать обсуждение поручено в трехмесячный срок.
«По итогам переговоров внести предложения о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте», — следует из сообщения.
Также Мирзиёев предложил ввести безвизовый режим для граждан США. Кроме того, Узбекистан будет работать над облегчением визовых требований для жителей республики, посещающих Соединенные Штаты.
Ранее сообщалось, что Китай увеличил безвизовый транзит для России и еще 53 стран до 10 суток.