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Часть новой эстакады на Остужеской развязке в Воронеже откроют в мае

Власти сообщили, что уже в конце месяца движение по магистрали вновь будет скорректировано. В областном правительстве на совещании, которое прошло вчера, 20 мая, рассказали, что строительство развязки идет с опережением сроков.

Источник: РИА "Новости"

Именно поэтому принято решение уже в этом месяце открыть движение по возведенной эстакаде в сторону центра.

Точное число изменений чиновники при этом пока не указали. Также на совещании обсудили и другие «дорожные» вопросы. Например, увеличение пропускной способности улицы Лебедева. Там предлагают реорганизовать движение: увеличить на одну полосу движение в центр города, изменить график работы светофоров, сделать «карманы» для общественного транспорта.

Кроме того, власти рассматривают возможность ограничения осевой нагрузки на автомобили при проезде мостов.