Часть новой эстакады на Остужеской развязке в Воронеже откроют в мае

Точное число изменений чиновники при этом пока не указали. Также на совещании обсудили и другие «дорожные» вопросы. Например, увеличение пропускной способности улицы Лебедева. Там предлагают реорганизовать движение: увеличить на одну полосу движение в центр города, изменить график работы светофоров, сделать «карманы» для общественного транспорта.