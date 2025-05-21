Археологи-любители обнаружили древнюю крылатую богиню победы

Поразительное римское изображение крылатой богини победы было обнаружено в Англии возле Стены Адриана добровольцами, помогавшими археологам на официальных раскопках. Каменный рельеф был найден супружеской парой из Мерсисайда в Виндоланде, на месте важного римского форта близ Хексема, Нортумберленд.
Как пишет The Guardian, 69-летняя Дилис Куинлан работает в сфере здравоохранения, а ее 68-летний муж Джим — инженер в городском совете Ливерпуля. В этом сезоне исполняется 21 год, как они работают в качестве волонтеров в Виндоланде, регулярно выезжая из своего дома недалеко от Ливерпуля, чтобы помогать археологам на месте раскопок.
К своему удивлению, они заметили каменный рельеф среди обломков, которые они расчищали над пехотными казармами на месте раскопок.
Дилис рассказала: «На протяжении многих лет мы проводили большую часть нашего ежегодного отпуска в Виндоланде. Для нас, опытных копателей, это, без сомнения, самое замечательное, что мы когда-либо делали, и, что немаловажно, это то, что мы делаем вдвоем. Это лучший из известных нам способов расслабления. Мы хорошо питаемся, хорошо спим, находимся в хорошей компании, и нам всегда есть чему поучиться. Чего еще можно желать?».
Доктор Эндрю Берли, руководитель раскопок в Виндоланде, отмечает: «Для наших волонтеров найти подобные вещи — просто чудо, потому что они вложили в это место столько труда и самоотдачи. Когда переворачиваешь 2000-й обломок римского камня и видишь на другой стороне лик богини, смотрящей прямо на тебя, возникает то самое осязаемое волнение. Здесь вы видите прямую связь. Вы как будто прикасаетесь к прошлому, и все эти годы тают, и это просто замечательно. Как археологи, как волонтеры, которые посвящают этому так много времени, мы делаем это ради таких моментов.».
Берли рассказал о неутолимом интересе общественности к археологии: «Когда мы открываем заявки на участие в раскопках, они заполняются примерно за минуту. Это смешно. Это мини-версия Гластонбери. Я чувствую себя ужасно, потому что к нам, вероятно, хотят присоединиться четыре или пять тысяч человек, а мы можем принять только пятьсот… Вы на самом деле участник, и когда вы делаете подобные открытия, вы вписываете себя в историю археологии Британии».
Роб Коллинз, профессор пограничной археологии в Университете Ньюкасла, определил найденную фигуру как божество, олицетворявшее победу в римской религии и мифологии.
Берли отмечает, что именно эти казармы в Виндоланде были построены в конце неспокойных времен для римлян в Британии, примерно в 213 году нашей эры, сразу после Северанских войн. Считается, что скульптура высотой 47 см символизировала окончание войн и была частью гораздо более масштабного рельефа. Казармы когда-то были украшены большой декоративной аркой и воротами.
Берли рассказал: «Красиво вырезанная фигура ярко напоминает нам о том, что римские крепости были не просто утилитарными сооружениями. В них было величие, и, конечно, символика была важной частью культуры здешних солдат почти 2000 лет назад».
Волонтеры занимаются всем — от записи раскопок до проведения физических раскопок. На вопрос, хотели бы они стать профессиональными археологами, Дилис ответила: «Мы очень интересуемся историей, особенно греческой и римской. Но нет, мы довольны работой на благо общества, которую мы выполняем. Археология для нас — действительно замечательное хобби. Мы чувствуем себя частью “семьи” Виндоланды, внося свой небольшой вклад в пополнение базы знаний о жизни на границе, но, что важнее всего остального, мы являемся частью чего-то большего, чем вы сами».
Благотворительный фонд Виндоланды принимает добровольцев для участия в раскопках с момента своего основания в 1970 году.
Отец Берли, Робин, археолог, возглавлял команду, которая обнаружила таблички с надписями Виндоланды в 1973 году. Деревянные таблички, написанные от руки, содержат информацию, полученную из первых рук от людей, живших на этом месте 2000 лет назад.