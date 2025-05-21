Археологи-любители обнаружили древнюю крылатую богиню победы

Доктор Эндрю Берли, руководитель раскопок в Виндоланде, отмечает: «Для наших волонтеров найти подобные вещи — просто чудо, потому что они вложили в это место столько труда и самоотдачи. Когда переворачиваешь 2000-й обломок римского камня и видишь на другой стороне лик богини, смотрящей прямо на тебя, возникает то самое осязаемое волнение. Здесь вы видите прямую связь. Вы как будто прикасаетесь к прошлому, и все эти годы тают, и это просто замечательно. Как археологи, как волонтеры, которые посвящают этому так много времени, мы делаем это ради таких моментов.».