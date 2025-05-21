Тру-крайм по-самарски: странное самоубийство или жестокая расправа над девушкой в начале XX века?

В Самаре в 1915 году произошло одно загадочное событие. В Струковском саду обнаружили труп неизвестной молодой женщины. При каких обстоятельствах произошла смерть? Почему никто ничего не слышал? Причем здесь армейский наган?
Мы оставили орфографию в том виде, в каком она была до реформы 1918 года.
Наши коллеги из прошлого в одном из номеров «Волжского дня» попытались разобраться в этом непростом деле:
"Загадочное самоубійство.
Вчера въ началѣ пятаго часа утра городовой Безчастновъ проходя по верхней аллее Струковскаго сада, расположенной вдоль ограды, выходящей на Дворянскую улицу, замѣтилъ въ двухъ шагахъ отъ дорожки какую-то лежавшую въ кустахъ прилично одѣтую женщину.
Думая, что женщина спитъ, городовой направился разбудить ее, но когда подошелъ, то увидѣль, что передъ нимъ не спящая, а мертвая. Приподнявъ тѣло немного съ земли, городовой увидѣлъ подъ нимъ лужу крови и рану въ лѣвой сторонѣ груди. Около трупа валялся тяжелый револьвер Нагана.
Городовой тотчасъ же сообщилъ объ этомъ по телефону въ полицейскую часть.
Вскорѣ на мѣсто страшной находки прибыли чины полиціи, начальникъ сыскного отдѣленiя М. А. Юдинъ и его помощникъ.
В лѣвой рукѣ покойницы была сжата измятая записка:
— «Въ смерти моей прошу никого не винить. Богумило.».
Трупъ былъ отправленъ въ вскрытный домъ.
До поздняго вечера личность покойной установить не удалось.
Подпись «Богумило» едва-ли представляетъ фамилію погибшей, такъ какъ по справкамъ, наведеннымъ нашимъ сотрудникомъ въ адресномъ столѣ, во всей Самарѣ нетъ ни одного лица, носящаго хотя бы похожую на эту фамилію.
Вѣрнѣе предположить, что подпись «Богумило» и покойная — полька.
Къ выясненію личности покойной приняты мѣры.
Одѣта она въ черный лѣтній костюмъ и черную шляпу изъ шелковистой матеріи. На видъ ей 26−28 лѣтъ.
Странно, что выстрѣла никто не слышалъ. У выхода изъ Струковскаго сада въ 75−100 шагахъ отъ мѣста, гдѣ найденъ трупъ, всю ночь стоитъ городовой. Выстрѣлъ из Нагана долженъ быть слышенъ. Между тѣмъ никто изъ живущихъ въ саду выстрѣла не слышалъ.
Второй странностью является то, что выстрѣлъ былъ произведенъ именно изъ нагана, употребляемаго почти исключительно въ арміи".
Продолжения этой истории в газетах того времени обнаружено не было. Скорее всего, это дело так и осталось нераскрытым, став еще одной старинной самарской загадкой.
Исторические материалы о Самаре и Куйбышеве мы публикуем в нашем дзен-канале «МК в Самаре».