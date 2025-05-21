Синоптики: Казань будет заливать дождями минимум два дня

Уже 20 мая вследствие сильного дождя город оказался затоплен. Вода на проезжей части поднялась до уровня колёс авто — она заходила в салоны машин и автобусов, из-за чего пассажирам приходилось забираться выше. Ситуацию усугубили и неработающие светофоры. Пробки на отдельных участках оценивались в семь баллов. Трудности возникли и у пешеходов из-за затопленных тротуаров. Сроки доставки еды были увеличены, так как у курьеров не было возможности доставить её оперативно.