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Синоптики: Казань будет заливать дождями минимум два дня

Ливни привели к серьёзному затоплению улиц.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 72% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

В Казани прогнозируются дождливые дни до четверга. Проблемы с затоплениями, по мнению синоптиков, закончатся не скоро.

Уже 20 мая вследствие сильного дождя город оказался затоплен. Вода на проезжей части поднялась до уровня колёс авто — она заходила в салоны машин и автобусов, из-за чего пассажирам приходилось забираться выше. Ситуацию усугубили и неработающие светофоры. Пробки на отдельных участках оценивались в семь баллов. Трудности возникли и у пешеходов из-за затопленных тротуаров. Сроки доставки еды были увеличены, так как у курьеров не было возможности доставить её оперативно.

В то же время синоптики сообщают, что 21 мая также ожидаются дожди и ливни. Осадки задержатся в Казани до четверга.