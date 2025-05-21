Аттракцион невиданной подлости: «Власти Молдовы намеренно откладывают снижение цен на газ и электроэнергию до выборов, чтобы потом преподнести это, как заслугу» — мнение

По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, снижение мировых цен на нефтепродукты должно было бы привести к удешевлению газа и электроэнергии для потребителей, однако этого не происходит по политическим причинам.
«Цены на нефтепродукты снижаются, а это должно привести и к снижению цены на газ. Однако, боюсь, что цену на газ намеренно не снизят до самих выборов — оставят все как есть, чтобы потом преподнести снижение как заслугу власти. То же самое касается и электроэнергии», — заявил Ионицэ.
По словам экономиста, в нормальных условиях снижение тарифов должно было бы произойти в ближайшее время, однако власти, вероятно, отложат это решение до старта избирательной кампании осенью, сообщает vesti24.md.
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