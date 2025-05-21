Минобразования сказало о получении высшего образования за три года в Беларуси

— В соответствии с поручением и анализом, который провели наши Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт профессионального образования вместе с вузами и колледжами, в этом году по ряду специальностей мы сократили срок обучения в заочной форме до трех лет, — уточнил Пищов.