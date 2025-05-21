Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования сказало о получении высшего образования за три года в Беларуси

Минобразования Беларуси сказало про получение высшего образования за три года.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало о получении высшего образования за три года в Беларуси. Подробности БелТА озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

Представитель Минобразования отметил, что в Беларуси растет число девятиклассников, которые поступают в колледжи после окончания.

— В соответствии с поручением и анализом, который провели наши Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт профессионального образования вместе с вузами и колледжами, в этом году по ряду специальностей мы сократили срок обучения в заочной форме до трех лет, — уточнил Пищов.

По его словам, речь идет почти о 50 специальностях. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования отметил, что этого достаточно, с учетом исключения учебных дисциплин, которые изучались на уровне среднего специального образования.

— С этого года выпускники колледжей смогут получить высшее образование за три года, — обратил внимание представитель Министерства образования.

Кроме того, Пищов добавил:

— Ребята у нас трудоустраиваются на первое рабочее место, профессионально растут, получают практический опыт на первом рабочем месте и получают в заочной форме высшее образование.

Тем временем Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.

Ранее мы писали, что мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ.

Вместе с тем Минобразования назвало даты выпускных экзаменов у девятиклассников в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.