Минобразования сказало о получении высшего образования за три года в Беларуси. Подробности БелТА озвучил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.
Представитель Минобразования отметил, что в Беларуси растет число девятиклассников, которые поступают в колледжи после окончания.
— В соответствии с поручением и анализом, который провели наши Республиканский институт высшей школы, Республиканский институт профессионального образования вместе с вузами и колледжами, в этом году по ряду специальностей мы сократили срок обучения в заочной форме до трех лет, — уточнил Пищов.
По его словам, речь идет почти о 50 специальностях. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования отметил, что этого достаточно, с учетом исключения учебных дисциплин, которые изучались на уровне среднего специального образования.
— С этого года выпускники колледжей смогут получить высшее образование за три года, — обратил внимание представитель Министерства образования.
Кроме того, Пищов добавил:
— Ребята у нас трудоустраиваются на первое рабочее место, профессионально растут, получают практический опыт на первом рабочем месте и получают в заочной форме высшее образование.
Тем временем Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
Ранее мы писали, что мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ.
Вместе с тем Минобразования назвало даты выпускных экзаменов у девятиклассников в Беларуси.
Кстати, Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.