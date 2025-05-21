Крупный банк сказал белорусам про возможность снять в банкоматах $20 000 в день

В сообщении говорится, что с 19 мая 2025 года у владельцев карточек банка есть возможность снять 20 000 долларов в кассах, банкоматах в день или же 100 000 долларов в течение месяца (или эквивалент любой другой иностранной валюты). В пресс-службе напомнили, что снять деньги без комиссии белорусы могут в банкоматах банков-партнеров: «Белагропромбанк» и «МТБанк».