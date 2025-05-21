Крупный банк сказал белорусам про возможность снять в банкоматах $20 000 в день. Подробности обнародовали в пресс-службе «Белгазпромбанка».
В сообщении говорится, что с 19 мая 2025 года у владельцев карточек банка есть возможность снять 20 000 долларов в кассах, банкоматах в день или же 100 000 долларов в течение месяца (или эквивалент любой другой иностранной валюты). В пресс-службе напомнили, что снять деньги без комиссии белорусы могут в банкоматах банков-партнеров: «Белагропромбанк» и «МТБанк».
Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.
Тем временем сотрудник банка вызвала милицию, когда минчанка хотела обменять 500 долларов.
Кроме того, мы собрали, кем были белорусские знаменитости прежде, чем стали «звездами»: Рябов служил на авианосце, Солодуха работал в рыбнадзоре, Борткевич техником в проектном институте, а Ланская кассиром в банке.