Тольяттинский «Акрон» стал седьмым по ожидаемым голам в предпоследнем туре РПЛ

По показателю ожидаемых голов тольяттинцы заняли седьмую строчку и набрали 1,89 балла, уточняет «Яндекс Спорттех». Самарские «Крылья» не так сильно угрожали воротам соперника (15-е место с 0,7). Но и доигрывали матч со «Спартаком» вдевятером. Уступили 0:2 (12+).