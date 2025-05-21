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Тольяттинский «Акрон» стал седьмым по ожидаемым голам в предпоследнем туре РПЛ

«Красно-черные» оказались в восьмерке сильнейших команд чемпионата по этому показателю, а самарцы заняли лишь 15-ю строчку.

«Красно-черные» оказались в восьмерке сильнейших команд чемпионата по этому показателю, а самарцы заняли лишь 15-ю строчку.

В минувшем туре Российской Премьер-лиги подопечные Заура Тедеева уступили в Москве «Динамо» с разницей в один мяч — 1:2 (12+). Причем последний пропустили в добавленное время.

По показателю ожидаемых голов тольяттинцы заняли седьмую строчку и набрали 1,89 балла, уточняет «Яндекс Спорттех». Самарские «Крылья» не так сильно угрожали воротам соперника (15-е место с 0,7). Но и доигрывали матч со «Спартаком» вдевятером. Уступили 0:2 (12+).

Ранее писали, что «молодые и звонкие» стали лучшими в 29-м туре по удачным технико-тактическим действия в штрафной соперника.

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