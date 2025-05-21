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Узбекистан может разрешить россиянам въезжать в страну по внутреннему паспорту

Узбекистан намерен предложить России, а также Азербайджану и Казахстану разрешить въезд граждан на свою территорию по внутренним удостоверениям личности. Соответствующее поручение о проведении переговоров дал президент республики Шавкат Мирзиеев в одном из своих указов.

Узбекистан намерен предложить России, а также Азербайджану и Казахстану разрешить въезд граждан на свою территорию по внутренним удостоверениям личности. Соответствующее поручение о проведении переговоров дал президент республики Шавкат Мирзиеев в одном из своих указов.

— Постановляю: в трехмесячный срок начать переговоры и по их итогам внести предложения о введении режима въезда на территорию Республики Узбекистан на срок до 30 дней для граждан Российской Федерации, Казахстана и Азербайджана по внутреннему документу либо ID-карте, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Мирзиеев предложил ввести безвизовый режим для граждан США и продолжить работу по упрощению визовых процедур для узбекистанцев, планирующих поездки в Соединенные Штаты, передает ТАСС.

С 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для граждан, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».