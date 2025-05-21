Владимир Путин сообщил, что знает о потерях среди священников на СВО

Во время поездки в Курскую область 20 мая президент России Владимир Путин отметил важную роль священнослужителей всех традиционных конфессий в условиях боевых действий. Он подчеркнул, что среди них есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
— Знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей, — сказал российский лидер на встрече с представителями добровольческих организаций.
Путин заявил, что помощь духовенства необходима как в мирное время, так и в периоды серьезных испытаний. Он отметил, что представители различных конфессий находятся как на передовой, оказывая поддержку людям, так и в тылу, вдали от боевых действий.
По словам президента, значение духовных наставников трудно переоценить в тех случаях, когда человеку требуется внутренняя собранность и готовность к поступкам, которых от него ожидает Родина. Он также добавил, что мотивация играет ключевую роль, превосходя даже значение техники и боеприпасов, передает сайт Кремля.
20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины. В ходе своей поездки президент ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2 в городе Курчатове. Кроме этого, он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном.