Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» запретили вести бизнес

Алишер Касимов является восьмым фигурантом дела о теракте в Крокус сити холле.
Фигурирующий в деле о пособничестве исполнителям теракта в «Крокус сити холле» Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя. Об этом говорится в регистрационных и юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Решения о предстоящем исключении ИП из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей принято на основании пункта 1 статьи 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 (№ 129-ФЗ)», — передает РИА Новости. Его счета уже заблокированы в соответствии с представленными юридическими документами.
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Согласно закону, основанием для прекращения деятельности ИП может служить истечение 15-месячного срока действия патента или непредставление необходимой отчетности. Также статус аннулируется при наличии у предпринимателя налоговой задолженности и недоимок.
16 мая и 20 мая операции по счетам Касимова были приостановлены, сумма заблокированных средств составила 122 759 рублей. Согласно данным судебных приставов, у Касимова также имеется задолженность в размере 54 775 рублей, уточняет «Царьград».
22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт — нападавшие расстреляли посетителей из автоматов и подожгли зал, погибли 145 человек. Восьмым фигурантом дела стал 32-летний повар Алишер Касимов, занимавшийся доставкой еды на стройки. Следствие утверждает, что Касимов предоставил квартиру одному из террористов Шамсидину Фаридуни (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).