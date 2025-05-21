Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» запретили вести бизнес

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус сити холле» произошел теракт — нападавшие расстреляли посетителей из автоматов и подожгли зал, погибли 145 человек. Восьмым фигурантом дела стал 32-летний повар Алишер Касимов, занимавшийся доставкой еды на стройки. Следствие утверждает, что Касимов предоставил квартиру одному из террористов Шамсидину Фаридуни (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).