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Дзюба и Волков из «Акрона» заняли первые места по 2 показателям в 29-м туре РПЛ

Нападающий «красно-черных» уверенно действовал в пределах чужой вратарской, а голкипер волжан отразил ряд опасных ударов.

Источник: МК.RU Самара

Нападающий «красно-черных» уверенно действовал в пределах чужой вратарской, а голкипер волжан отразил ряд опасных ударов.

Артем Дзюба совершил девять удачных технико-тактических действий в штрафной столичного «Динамо». Однако забить в Москве не удалось. Сергей Волков совершил четыре сейва, но хозяева все же дважды огорчили его и победили — 2:1 (12+).

При этом футболисты «Акрона» по итогам прошедшего круга Премьер-лиги стали лидерами по двум этим показателям, пишет «РУСТАТ».

До этого сообщали, что команда Заура Тедеева заняла седьмое место в чемпионате по ожидаемым голам.

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