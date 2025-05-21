Дзюба и Волков из «Акрона» заняли первые места по 2 показателям в 29-м туре РПЛ

Нападающий «красно-черных» уверенно действовал в пределах чужой вратарской, а голкипер волжан отразил ряд опасных ударов.
Артем Дзюба совершил девять удачных технико-тактических действий в штрафной столичного «Динамо». Однако забить в Москве не удалось. Сергей Волков совершил четыре сейва, но хозяева все же дважды огорчили его и победили — 2:1 (12+).
При этом футболисты «Акрона» по итогам прошедшего круга Премьер-лиги стали лидерами по двум этим показателям, пишет «РУСТАТ».
До этого сообщали, что команда Заура Тедеева заняла седьмое место в чемпионате по ожидаемым голам.
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