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Комбат бригады ВСУ «Магура» снова раскритиковал командование

Подавший в отставку комбат элитной 47-й отдельной механизированной бригады подверг критике командование.

Источник: Аргументы и факты

Александр Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», который подал в отставку, опубликовал новый пост, в котором обвинил командование в безрассудных действиях.

Он рассказал, что в Курской области ему приходилось выполнять задания, которые были заведомо провальными и могли привести к неоправданным потерям среди личного состава. По его словам, такие ситуации повторялись неоднократно, несмотря на предыдущий опыт.

«Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто хотят уничтожить», — написал он.

Напомним, 17 мая комбат 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура» раскритиковал командование и заявил о своей отставке.