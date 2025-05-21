Комбат бригады ВСУ «Магура» снова раскритиковал командование

Александр Ширшин, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура», который подал в отставку, опубликовал новый пост, в котором обвинил командование в безрассудных действиях.
Он рассказал, что в Курской области ему приходилось выполнять задания, которые были заведомо провальными и могли привести к неоправданным потерям среди личного состава. По его словам, такие ситуации повторялись неоднократно, несмотря на предыдущий опыт.
«Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто хотят уничтожить», — написал он.
Напомним, 17 мая комбат 47-й бригады Вооруженных сил Украины «Магура» раскритиковал командование и заявил о своей отставке.