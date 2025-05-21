В Поморье разработали технологию автоматической привязки спутниковых снимков к местности

Цель была не уточнить карту местности, а разработать технологию, которая автоматически будет привязывать снимки к поверхности Земли на основании телеметрии. Раньше такое делалось вручную, оператор искал на фотографии элементы с известными координатами, соотносил их с этими объектами на Земле. Задача Центра искусственного интеллекта и анализа больших данных (ИИ САФУ) заключалась в том, чтобы минимизировать участие оператора. И сделать так, чтобы изображение, сделанное из космоса, было четким и разборчивым.