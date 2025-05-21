Создана компактная система экологического мониторинга на биоэлектричестве

Так как 0,4 вольта недостаточно для питания модуля обработки информации, в конструкции предусмотрены DC-DC преобразователи с низким напряжением входа и конденсаторы, выступающие промежуточным накопителем энергии. Накопление энергии отслеживается с помощью специальной микросхемы: как только напряжение достигает 3 вольт, запускается вычислительное устройство — микроконтроллер. С его помощью происходит автоматизированный сбор информации с датчиков, а затем их передача на персональный компьютер оператора системы — для этого устройство снабжено модулем беспроводной передачи данных.