Самарские учёные разработали биоматериалы для 3D-печати костей, хрящей и кожи

В Самарском медуниверситете созданы инновационные аллогенные биоматериалы — гидрогели и биочернила для 3D-биопечати костной и хрящевой тканей, кожи и слизистых оболочек. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.
Материалы обладают высокой биосовместимостью, что снижает риск отторжения и ускоряет восстановление тканей. Они предназначены для применения в травматологии, ортопедии, стоматологии и офтальмологии. Учёные отмечают, что это шаг к персонализированной медицине, где ткани не просто заменяются, а восстанавливаются естественным путём.
Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Ведётся работа по внедрению 3D-биопринтинга в клиническую практику. Цель — создать коммерчески доступную линейку биогелей и расширить их применение в медицине.
Ранее профессор Политеха Владислав Блатов стал лауреатом премии провинции Шэньси (Китай) в области науки и технологий.
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