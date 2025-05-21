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Самарские учёные разработали биоматериалы для 3D-печати костей, хрящей и кожи

В Самарском медуниверситете созданы инновационные аллогенные биоматериалы — гидрогели и биочернила для 3D-биопечати костной и хрящевой тканей, кожи и слизистых оболочек.

В Самарском медуниверситете созданы инновационные аллогенные биоматериалы — гидрогели и биочернила для 3D-биопечати костной и хрящевой тканей, кожи и слизистых оболочек. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

Материалы обладают высокой биосовместимостью, что снижает риск отторжения и ускоряет восстановление тканей. Они предназначены для применения в травматологии, ортопедии, стоматологии и офтальмологии. Учёные отмечают, что это шаг к персонализированной медицине, где ткани не просто заменяются, а восстанавливаются естественным путём.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Ведётся работа по внедрению 3D-биопринтинга в клиническую практику. Цель — создать коммерчески доступную линейку биогелей и расширить их применение в медицине.

Ранее профессор Политеха Владислав Блатов стал лауреатом премии провинции Шэньси (Китай) в области науки и технологий.

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