Самарские учёные разработали биоматериалы для 3D-печати костей, хрящей и кожи

Материалы обладают высокой биосовместимостью, что снижает риск отторжения и ускоряет восстановление тканей. Они предназначены для применения в травматологии, ортопедии, стоматологии и офтальмологии. Учёные отмечают, что это шаг к персонализированной медицине, где ткани не просто заменяются, а восстанавливаются естественным путём.