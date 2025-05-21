Путин поручил принять меры, чтобы эвакуированные куряне скорее вернулись домой

«А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим», — сказал президент во время встречи с Хинштейном. Его слова приводятся на сайте Кремля.