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Путин поручил принять меры, чтобы эвакуированные куряне скорее вернулись домой

В Курской области нужно увеличить группировку, занимающуюся разминированием территорий, ранее оккупированных ВСУ, чтобы эвакуированные куряне могли скорее вернуться домой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном.

Президент выслушал доклад главы региона.

В Курской области нужно увеличить группировку, занимающуюся разминированием территорий, ранее оккупированных ВСУ, чтобы эвакуированные куряне могли скорее вернуться домой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио главы региона Александром Хинштейном.

«А группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам. Согласен с этим», — сказал президент во время встречи с Хинштейном. Его слова приводятся на сайте Кремля.

В ходе встречи с главой региона Путин также отметил необходимость сохранить выплату в 65 тысяч рублей пострадавшим от ВСУ жителям региона. Во время поездки в регион президент также встретился и пообщался с добровольцами и волонтерами.