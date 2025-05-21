На Большой Дмитровке отремонтируют дом начала прошлого века

В Тверском районе, на ул. Большая Дмитровка, проведут капитальный ремонт многоквартирного дома. Проект уже согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Четырехэтажный жилой дом 1910 года постройки состоит из шести подъездов. Здание находится по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 3. В доме специалисты проведут восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций, в местах общего пользования, жилых и технических помещениях», — пояснил Щербаков.
В процессе восстановительных работ в жилых помещениях, где происходит замена стояков отопления, будет проведена отделка стен, потолков и полов.
В местах общего пользования будет выполнен локальный ремонт штукатурно-окрасочного слоя потолков и напольного покрытия из керамогранита.
Кроме того, будет произведена замена подвесных потолков и напольного покрытия в арендуемых подвальных помещениях здания. Специалисты выполнят локальный ремонт потолков и полов в зонах расположения стояков отопления и канализации.
Ранее Иван Щербаков рассказал о согласовании проекта капремонта дома в Басманном районе. Построенное в 1930 году здание находится на Садовом кольце рядом со станцией метро «Красные Ворота». Из проектной документации следует, что специалисты проведут работы по обновлению кровли, балконов и фасадов, а также заменят инженерные коммуникации.