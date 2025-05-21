На Большой Дмитровке отремонтируют дом начала прошлого века

Ранее Иван Щербаков рассказал о согласовании проекта капремонта дома в Басманном районе. Построенное в 1930 году здание находится на Садовом кольце рядом со станцией метро «Красные Ворота». Из проектной документации следует, что специалисты проведут работы по обновлению кровли, балконов и фасадов, а также заменят инженерные коммуникации.