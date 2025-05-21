Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области

Президент РФ отметил, что наращивание работы ускорит возвращение мирных жителей в дома.

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку военных, занимающихся разминированием в Курской области. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

По словам главы государства, это поможет ускорить возвращение мирных жителей в свои дома, которые они вынужденно покинули ранее.

«Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», — сказал Путин.

Напомним, 20 мая появилась информация, что российские сапёры, проводящие разминирование в одном из сёл Курской области, обнаружили плюшевую игрушку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. По словам одного из бойцов ВС РФ, масса опасного изделия составляла 50 граммов.