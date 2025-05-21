Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить группировку военных, занимающихся разминированием в Курской области. Об этом он заявил на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном.
По словам главы государства, это поможет ускорить возвращение мирных жителей в свои дома, которые они вынужденно покинули ранее.
«Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам», — сказал Путин.
Напомним, 20 мая появилась информация, что российские сапёры, проводящие разминирование в одном из сёл Курской области, обнаружили плюшевую игрушку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. По словам одного из бойцов ВС РФ, масса опасного изделия составляла 50 граммов.