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Хинштейн попросил у Путина сохранить выплаты для пострадавших курян

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил у президента РФ Владимира Путина сохранить выплату в 65 тысяч рублей для пострадавших от действий ВСУ жителей региона. Свою просьбу глава региона озвучил российскому лидеру во время их встречи в Курске.

Путин встретился с Хинштейном во время поездки в Курскую область.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил у президента РФ Владимира Путина сохранить выплату в 65 тысяч рублей для пострадавших от действий ВСУ жителей региона. Свою просьбу глава региона озвучил российскому лидеру во время их встречи в Курске.

«Вами было принято беспрецедентное решение о выплате 65 тысяч рублей ежемесячно тем, кто ранее лишился своего имущества, и тем, кто находится сегодня в очень непростой ситуации. Попросил бы возможность, такую меру поддержки — 65 тысяч рублей — по крайней мере на текущий период сохранить», — обратился к президенту Хинштейн. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Введение ежемесячных выплат в 65 тысяч рублей было инициировано Путиным для всех вынужденных курских переселенцев. Президент поручил сохранить эту меру поддержки до момента возвращения жителей региона в свои дома.