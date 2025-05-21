Хинштейн попросил у Путина сохранить выплаты для пострадавших курян

Путин встретился с Хинштейном во время поездки в Курскую область.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил у президента РФ Владимира Путина сохранить выплату в 65 тысяч рублей для пострадавших от действий ВСУ жителей региона. Свою просьбу глава региона озвучил российскому лидеру во время их встречи в Курске.
«Вами было принято беспрецедентное решение о выплате 65 тысяч рублей ежемесячно тем, кто ранее лишился своего имущества, и тем, кто находится сегодня в очень непростой ситуации. Попросил бы возможность, такую меру поддержки — 65 тысяч рублей — по крайней мере на текущий период сохранить», — обратился к президенту Хинштейн. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Введение ежемесячных выплат в 65 тысяч рублей было инициировано Путиным для всех вынужденных курских переселенцев. Президент поручил сохранить эту меру поддержки до момента возвращения жителей региона в свои дома.