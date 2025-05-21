Хинштейн попросил у Путина сохранить выплаты для пострадавших курян

«Вами было принято беспрецедентное решение о выплате 65 тысяч рублей ежемесячно тем, кто ранее лишился своего имущества, и тем, кто находится сегодня в очень непростой ситуации. Попросил бы возможность, такую меру поддержки — 65 тысяч рублей — по крайней мере на текущий период сохранить», — обратился к президенту Хинштейн. Его слова приводятся на сайте Кремля.