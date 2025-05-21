СамГМУ назвал количество бюджетных и внебюджетных мест для приема на обучение

Для одаренных абитуриентов предусмотрена повышенная стипендия и место в общежитии при условии набора более 270 баллов ЕГЭ. В рамках приёма выделяется отдельная квота не менее 10% мест для детей военнослужащих, сотрудников органов исполнительной власти и внутренних дел, участвующих в специальной военной операции.