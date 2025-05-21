СамГМУ назвал количество бюджетных и внебюджетных мест для приема на обучение

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) объявил о приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.
Специалитет:
— Лечебное дело: 437 бюджетных мест, 90 внебюджетных, 145 для иностранцев.
— Педиатрия: 160 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 25 для иностранцев.
— Стоматология: 45 бюджетных мест, 140 внебюджетных, 30 для иностранцев.
— Медико-профилактическое дело: 51 бюджетное место, 40 внебюджетных, 25 для иностранцев.
— Фармация: 45 бюджетных мест, 40 внебюджетных, 45 для иностранцев.
— Клиническая психология: 35 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 10 для иностранцев.
— Медицинская кибернетика: 10 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 10 для иностранцев.
Бакалавриат:
— Сестринское дело: 10 бюджетных мест, 60 внебюджетных для иностранцев, 15 для российских граждан, 15 мест очно-заочной формы.
Магистратура:
— Информатика и вычислительная техника: 15 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 5 для иностранцев.
— Биотехнология: 15 платных мест, 20 по профилю «Разработка тест-систем для диагностики in vitro», 5 для иностранцев.
— Общественное здравоохранение: 15 внебюджетных мест очно-заочной формы.
Среднее профессиональное образование:
— Лечебное дело: 15 бюджетных мест, 15 внебюджетных.
— Акушерское дело: 15 бюджетных мест, 15 внебюджетных.
— Сестринское дело: 15 бюджетных мест, 25 внебюджетных.
— Медико-профилактическое дело: 20 внебюджетных мест.
— Фармация: 20 внебюджетных мест.
Университет также предлагает целевое обучение с закреплением рабочего места после выпуска. Прием заявлений осуществляется лично по адресу: ул. Гагарина, 18, или через портал Госуслуги.
Для одаренных абитуриентов предусмотрена повышенная стипендия и место в общежитии при условии набора более 270 баллов ЕГЭ. В рамках приёма выделяется отдельная квота не менее 10% мест для детей военнослужащих, сотрудников органов исполнительной власти и внутренних дел, участвующих в специальной военной операции.