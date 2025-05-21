Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СамГМУ назвал количество бюджетных и внебюджетных мест для приема на обучение

Самарский государственный медицинский университет приглашает на обучение в 2025 году.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) объявил о приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

Специалитет:

— Лечебное дело: 437 бюджетных мест, 90 внебюджетных, 145 для иностранцев.

— Педиатрия: 160 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 25 для иностранцев.

— Стоматология: 45 бюджетных мест, 140 внебюджетных, 30 для иностранцев.

— Медико-профилактическое дело: 51 бюджетное место, 40 внебюджетных, 25 для иностранцев.

— Фармация: 45 бюджетных мест, 40 внебюджетных, 45 для иностранцев.

— Клиническая психология: 35 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 10 для иностранцев.

— Медицинская кибернетика: 10 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 10 для иностранцев.

Бакалавриат:

— Сестринское дело: 10 бюджетных мест, 60 внебюджетных для иностранцев, 15 для российских граждан, 15 мест очно-заочной формы.

Магистратура:

— Информатика и вычислительная техника: 15 бюджетных мест, 30 внебюджетных, 5 для иностранцев.

— Биотехнология: 15 платных мест, 20 по профилю «Разработка тест-систем для диагностики in vitro», 5 для иностранцев.

— Общественное здравоохранение: 15 внебюджетных мест очно-заочной формы.

Среднее профессиональное образование:

— Лечебное дело: 15 бюджетных мест, 15 внебюджетных.

— Акушерское дело: 15 бюджетных мест, 15 внебюджетных.

— Сестринское дело: 15 бюджетных мест, 25 внебюджетных.

— Медико-профилактическое дело: 20 внебюджетных мест.

— Фармация: 20 внебюджетных мест.

Университет также предлагает целевое обучение с закреплением рабочего места после выпуска. Прием заявлений осуществляется лично по адресу: ул. Гагарина, 18, или через портал Госуслуги.

Для одаренных абитуриентов предусмотрена повышенная стипендия и место в общежитии при условии набора более 270 баллов ЕГЭ. В рамках приёма выделяется отдельная квота не менее 10% мест для детей военнослужащих, сотрудников органов исполнительной власти и внутренних дел, участвующих в специальной военной операции.