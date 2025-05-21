Путин передал привет матери помогающего жителям Курской области волонтера

Владимир Путин выразил тёплые пожелания матери волонтёра из Народного фронта Ивана Гамова, который помогает жителям Курской области. Президент РФ подчеркнул важность роли матерей в российских семьях.
Накануне в Курске состоялась встреча главы государства с волонтёрами, которые приехали из разных регионов России, чтобы оказать помощь жителям, пострадавшим от действий ВСУ. Один из участников встречи, Иван Гамов, рассказал президенту о своей работе в качестве волонтёра «Молодёжки» Народного фронта в Курской области, отметив, что самое ценное в его работе — это благодарность людей.
Президент также поинтересовался, какая у Ивана семья. Волонтёр ответил, что живёт с мамой.
«Передайте ей большой привет. Я говорю это серьёзно. Именно от мамы идёт воспитание каждого из нас, и ваше в том числе», — сказал Владимир Путин.
Напомним, Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от Вооружённых сил Украины.