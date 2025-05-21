Путин передал привет матери помогающего жителям Курской области волонтера

Накануне в Курске состоялась встреча главы государства с волонтёрами, которые приехали из разных регионов России, чтобы оказать помощь жителям, пострадавшим от действий ВСУ. Один из участников встречи, Иван Гамов, рассказал президенту о своей работе в качестве волонтёра «Молодёжки» Народного фронта в Курской области, отметив, что самое ценное в его работе — это благодарность людей.