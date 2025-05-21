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Путин передал привет матери помогающего жителям Курской области волонтера

Глава государства отметил особую роль матерей в российских семьях.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин выразил тёплые пожелания матери волонтёра из Народного фронта Ивана Гамова, который помогает жителям Курской области. Президент РФ подчеркнул важность роли матерей в российских семьях.

Накануне в Курске состоялась встреча главы государства с волонтёрами, которые приехали из разных регионов России, чтобы оказать помощь жителям, пострадавшим от действий ВСУ. Один из участников встречи, Иван Гамов, рассказал президенту о своей работе в качестве волонтёра «Молодёжки» Народного фронта в Курской области, отметив, что самое ценное в его работе — это благодарность людей.

Президент также поинтересовался, какая у Ивана семья. Волонтёр ответил, что живёт с мамой.

«Передайте ей большой привет. Я говорю это серьёзно. Именно от мамы идёт воспитание каждого из нас, и ваше в том числе», — сказал Владимир Путин.

Напомним, Владимир Путин впервые посетил Курскую область после её освобождения от Вооружённых сил Украины.