Игроки «Акрона» Лончар и Эсанов пробежали около 26 километров в игре с «Динамо»

Ранее писали, что форвард волжан Артем Дзюба совершил больше всех в лиге удачных технико-тактических действий в штрафной соперника, а вратарь Сергей Волков — сейвов (четыре). В целом тольяттинцы оказались седьмыми по ожидаемым голам в 29-м туре.