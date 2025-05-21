Игроки «Акрона» Лончар и Эсанов пробежали около 26 километров в игре с «Динамо»

Полузащитники «красно-черных» заняли первую и вторую строчки в чемпионате по пробегу в минувшем туре.
22-летний Шерзод Эсанов достиг отметки в 12,8 километров, выше — 29-летний Стефан Лончар. Черногорец пробежал 13,5 километров и стал лидером по этому показателю, сообщает «РУСТАТ».
Ранее писали, что форвард волжан Артем Дзюба совершил больше всех в лиге удачных технико-тактических действий в штрафной соперника, а вратарь Сергей Волков — сейвов (четыре). В целом тольяттинцы оказались седьмыми по ожидаемым голам в 29-м туре.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!