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Игроки «Акрона» Лончар и Эсанов пробежали около 26 километров в игре с «Динамо»

Полузащитники «красно-черных» заняли первую и вторую строчки в чемпионате по пробегу в минувшем туре.

Источник: МК.RU Самара

Полузащитники «красно-черных» заняли первую и вторую строчки в чемпионате по пробегу в минувшем туре.

22-летний Шерзод Эсанов достиг отметки в 12,8 километров, выше — 29-летний Стефан Лончар. Черногорец пробежал 13,5 километров и стал лидером по этому показателю, сообщает «РУСТАТ».

Ранее писали, что форвард волжан Артем Дзюба совершил больше всех в лиге удачных технико-тактических действий в штрафной соперника, а вратарь Сергей Волков — сейвов (четыре). В целом тольяттинцы оказались седьмыми по ожидаемым голам в 29-м туре.

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