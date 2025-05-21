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В Краснодаре закрыли Ботанический сад из-за непогоды

Ботанический сад в Краснодаре будет закрыт до 23 мая.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°
Источник: МЦУ Краснодара

В Краснодаре закрыли Ботанический сад из-за непогоды. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и устранением последствий стихии территория Ботанического сада им. И. С. Косенко будет закрыта до пятницы 23 мая», — уточнили в МЦУ Краснодара.

Напомним, сильный дождь обрушился на краевой центр вечером 20 мая. Порывами ветра в городе повалило деревья и оборвало провода. Из-за непогоды на дорогах Краснодара образовались 10-балльные пробки.

Поваленные после сильного ветра деревья в Краснодаре продолжают убирать. Городские службы работают с обращениями жителей и распиливают упавшие ветви.