В Краснодаре закрыли Ботанический сад из-за непогоды. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и устранением последствий стихии территория Ботанического сада им. И. С. Косенко будет закрыта до пятницы 23 мая», — уточнили в МЦУ Краснодара.
Напомним, сильный дождь обрушился на краевой центр вечером 20 мая. Порывами ветра в городе повалило деревья и оборвало провода. Из-за непогоды на дорогах Краснодара образовались 10-балльные пробки.
Поваленные после сильного ветра деревья в Краснодаре продолжают убирать. Городские службы работают с обращениями жителей и распиливают упавшие ветви.