Суд дал 120 часов общественных работ белорусу, подделавшему больничный. Подробности обнародовали в пресс-службе Гродненского областного суда.
В сообщении сказано, что обвиняемый работал на одном из предприятий в Волковыске. Для того, чтобы избежать ответственности за прогул, мужчина собственноручно изменил дату выдачи в больничном, который был ему выдан в связи с уходом за малолетним ребенком. Белорус предоставил исправленный документ по месту работу.
В пресс-службе отметили, что мужчина во время заседания признал вину, чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд на основании части 1 статьи 380 Уголовного кодекса назначил белорусу наказание в виде общественных работ на срок 120 часов.
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