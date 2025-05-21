Суд дал 120 часов общественных работ белорусу, подделавшему больничный

В сообщении сказано, что обвиняемый работал на одном из предприятий в Волковыске. Для того, чтобы избежать ответственности за прогул, мужчина собственноручно изменил дату выдачи в больничном, который был ему выдан в связи с уходом за малолетним ребенком. Белорус предоставил исправленный документ по месту работу.