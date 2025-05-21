У Петербурга на один день появилась защита от нашествия дождевых туч

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона. Смещаясь с юго-запада, он оградит Ленинградскую область от нашествия дождевых облаков. Но несмотря на солнце, температурный фон окажется на 2−3 градуса ниже положенных по климату значений.
Температура воздуха в Петербурге ожидается на уровне +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17 градусов. Ветер западный, 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
В следующие два дня, как писала «Фонтанка», станет теплее, до +18…+20 градусов, но возможны дождики.