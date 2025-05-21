У Петербурга на один день появилась защита от нашествия дождевых туч

Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона. Смещаясь с юго-запада, он оградит Ленинградскую область от нашествия дождевых облаков. Но несмотря на солнце, температурный фон окажется на 2−3 градуса ниже положенных по климату значений.