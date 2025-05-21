Флейта из черепа, грибы-мутанты, рыболовные сети: таможенники рассказали о необычной контрабанде

Не так давно Федеральная таможенная служба сообщала о задержании студента, пытавшегося отправить за рубеж посылку с древними окаменелостями. Они представляют культурную ценность, поэтому сам факт пересылки таких раритетов за границей считается контрабандой. О том, какие еще удивительные находки были сделаны за последнее время, на рентгене отличить камень от культурной ценности и какое авторское клеймо стояло на изделии, обтянутом человеческой кожей, сотрудники Центральной почтовой таможни рассказали «МК».
— Ваши сотрудники в багаже обнаружили страшную находку — флейту из человеческих костей. Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах её обнаружили? Кто же отправил такую посылку?
— Было это в Москве в начале 2024 года, — пояснила пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина. — Сотрудники таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту. Бандероль отправили из Москвы в Германию, в город Нюртинген. В декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. По сути находка действительно являлась музыкальным инструментом, для ритуальных мероприятий у последователей тибетского буддизма. Но экспертиза установила, что ритуальный атрибут был изготовлен из … человеческой бедренной кости. А выступающую часть — эпифиз — покрывал чехол, сделанный из человеческой кожи. Находку выявили с помощью рентген-установки. Завернута кость была в газету. А на самом изделии было вырезано авторское клеймо — трезубец. Посылку мы передали в МВД, для проведения дальнейших следственных действий.
История не единичная — в конце 2023 года в посылке был обнаружен… человеческий череп. Его нашли в логистическом центре «Внуково», где принимают до миллиона международных почтовых отправлений в сутки. И как раз местные инспектора при сканировании посылки, отправленной зарубежному адресату, обнаружили череп. Он был упакован в коробке, у него была частично разрушена затылочная кость. Нижняя челюсть лежала отдельно. В декларации отправитель указал, что пересылает «пластиковую анатомическую модель». Были вызваны эксперты. И они определили, что череп настоящий, кости человеческие. После этого сразу же приехали сотрудники полиции и изъяли находку для проведения дальнейших следственных действий.
— Куда должна была отправиться эта посылка? И кто ее отсылал?
— Адрес отправления — США. Пересылал мужчина. А получить должен был человек, который занимается коллекционированием тчеловеческих черепов разных народов. Видимо, увлечение такое.
Бывает, что черепа и кости, которые мы находим в посылках, оказываются абсолютно идентичными анатомическими моделями. Недавно такой случай тоже зафиксировали, но там экспертиза показала, что это классная пластиковая модель.
— Не так давно ваши сотрудники не позволили продать за границу аммониты — окаменелости вымерших моллюсков, которые представляют культурную ценность. Часто ли пытаются вывести геологические раритеты?
— Встречаются зубы редких или вымерших животных, черепа древних шерстистых мамонтов. Был случай, когда пересылали за границу трилобитов. Как и аммониты, они являются окаменевшими останками древних членистоногих.
Посылка, в которой находились два небольших окаменелых трилобита в очень хорошем состоянии, была отправлена в марте 2023 года из Санкт-Петербурга. И должна была дойти в Тайвань. Но в Москве трилобиты были обнаружены в ходе проверке посылок при помощи рентген-установки.
Когда посылки проходят рентген, инспектор видит изображение и в течение 30 секунд оценивает, что находится внутри каждой емкости. Здесь и интеллект, и интуиция таможенника проявляются. В случае с трилобитами инспектор увидел на экране предметы, похожие на камни. И было принято решение досмотреть посылку. Внутри находились два осколка известняка и панцири членистоногих. В декларации к посылке они значились как сувениры ручной работы. Но таможенная экспертиза подтвердила, что это окаменевшие трилобиты.
Пару раз в год точно бывают такие случаи. Находки направляются в центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление для подтверждения их культурной ценности.
— Можно ли нарисовать так сказать портрет среднестатистического отправителя-контрабандиста? Это студенты, желающие заработать, или перекупщики?
— Всё, что касается подобных культурных ценностей — это, наверное, всё-таки специфика более взрослых людей. Но бывают и студенты. На днях был задержан молодой человек, который попытался отправить за рубеж аммониты. Примечательно, что он был перекупщиком — несколько лет состоял в различных палеонтологических группах. Приглядывался, присматривался, знакомился.
— В списке вещей, которые нельзя отсылать, значится рыболовная сеть. А почему она там?
— В перечень запрещенных к ввозу орудий добычи (вылова) водных биоресурсов входят готовые рыболовные сети из синтетических нитей диаметром менее 0,5 мм и размерами ячеи менее 100 мм, при этом размер конструктивного шага ячеи менее 50 мм. Мы проводим досмотр и все необходимые замеры, после чего такие товары направляются на таможенную экспертизу. В случае если рыболовная сеть по результатам экспертизы относится к запрещенному перечню, таможенный орган возбуждает дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России, при этом физическому лицу может грозить штраф от 1 до 2,5 тыс. руб. с конфискацией предмета правонарушения или без таковой.
Находили наши специалисты в посылках и чучела редких птиц, которые входили в список международной конвенции СИТЕС и в Красную книгу. Например, изымали 12 чучел разного размера (белоголовые сипы, большие подорлики, орланы белохвостые, филин и совы), а также две тюленьи головы. Все они были конфискованы по решению суда и переданы в Дарвиновский музей. И теперь эти находки будут занимать свои места в тематических экспозициях.
— Как их пересылали?
— В большой картонной коробке. Отправитель — таксидермист-любитель — указывал адресатами граждан США, Франции. Были возбуждены 8 административных дел.
Часто пересылают контрабандой сигареты. Как-то больше 300 пачек сигарет были спрятаны в тайнике, обустроенном в мебельных гаражных полках. Шла посылка из Москвы в Англию.
Пытаются часто провести и опасные предметы, зараженные различными радионуклидами. Раньше было модно, чтобы стрелки у часов и компасов светились в темноте. И на них наносился светящийся радий. Но это радионуклид, то есть он небезопасен. Поэтому если такие компасы и часы к нам попадают, дальше они не направляются. А если такие товары пытаются послать из России, то вызываются эксперты, которые забирают изъятое для захоронения.
Был случай, когда американский военный компас, загрязненный радионуклидами, прибыл к нам среди детских игрушек из Чикаго.
А однажды мы выявили грибы—паразиты…
— Настоящие мутанты в багаже?
— Посылка была из Индии для жителя подмосковного города Котельники. При сканировании посылки в Москве внутри обнаружили предметы, похожие на сучки. Они оказались высушенными гусеницами, из которых проросли плодовые тела. Выяснилось, что гриб-паразит, который парализует своих жертв — гусениц и живет за счет них. Это гриб вида Кордицепс китайский используют в восточной медицине. Кстати, он считается одним из самых дорогих в мире. Правда в нашем случае посылка была оценена в 2,5 доллара.
Ввоз этого гриба возможен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора. Именно это ведомство принимает решение: можно пускать в Россию или выпускать из страны такое почтовое отправление или нет. Если решено, что посылка с «подвохом», таможенники принимают решение и возвращают отправителю.
— Те грибы были живые или мёртвые?
— Они были сушёные.
— А они могли ожить?
— Точно нет. Но были у нас и живые пассажиры в посылках. Например, из Тайланда в Москву шли две посылки под видом детских игрушек и печенья. Но при сканировании коробок инспектора обнаружили живых муравьев, запечатанных в пробирки вместе с питательным раствором. Муравей — капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы. Всего несколько тысяч экземпляров.
Топ-5 товаров запрещенных или ограниченных к пересылке в международных почтовых отправлениях с начала года:
Контрафактная продукция — с начала года почти 2 тыс. таких посылок было выявлено. По законодательствую такой товар запрещен к выпуску и возвращается отправителю.
Продукты, корм для животных — около 1 тыс. посылок.
Алкоголь и сигареты — 456 международных почтовых отправлений.
Холодное оружие (ножи, кастеты, дубинки) — около 300 посылок.
Рыболовные сети — 162 посылки.