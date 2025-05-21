Флейта из черепа, грибы-мутанты, рыболовные сети: таможенники рассказали о необычной контрабанде

— Было это в Москве в начале 2024 года, — пояснила пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина. — Сотрудники таможни обнаружили в посылке тибетскую ритуальную флейту. Бандероль отправили из Москвы в Германию, в город Нюртинген. В декларации отправитель указал, что пересылает музыкальный инструмент. По сути находка действительно являлась музыкальным инструментом, для ритуальных мероприятий у последователей тибетского буддизма. Но экспертиза установила, что ритуальный атрибут был изготовлен из … человеческой бедренной кости. А выступающую часть — эпифиз — покрывал чехол, сделанный из человеческой кожи. Находку выявили с помощью рентген-установки. Завернута кость была в газету. А на самом изделии было вырезано авторское клеймо — трезубец. Посылку мы передали в МВД, для проведения дальнейших следственных действий.