Россиянам объяснили, что присутствие червяков в клубнике не всегда является плохим знаком

Фермер, агроном Вячеслав Хондырев в беседе с Life.ru заявил, что, с одной стороны, присутствие червяков в клубнике — это нехорошо и это грязь, однако их наличие на самом деле свидетельствует о том, что ягода не ядовита и не была обработана огромным количеством химии.
Эксперт объяснил, что для того, чтобы в ягодах не было никаких червяков, их и все продукты сельского хозяйства задолго до урожая, во время хранения и перед транспортировкой обрабатывают. Если обработка была произведена хорошо и химии много, то никаких червячков не будет, уточнил Хондырев. Агроном счел присутствие червяков отвратительным, однако он подчеркнул, что это говорит лишь о том, что в ягоде нет или мало химии.
По словам собеседника издания, если червяков много, то такую клубнику лучше не покупать, но если единичные паразиты были обнаружены уже дома в ягоде, то продукт просто нужно промыть, поскольку червяки портят товарный вид, но не саму клубнику.
Хондырев добавил, что некоторые ягоды, в частности клубнику, мыть сложно, и делать это лучше только проточной водой.
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