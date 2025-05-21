Россиянам объяснили, что присутствие червяков в клубнике не всегда является плохим знаком

Эксперт объяснил, что для того, чтобы в ягодах не было никаких червяков, их и все продукты сельского хозяйства задолго до урожая, во время хранения и перед транспортировкой обрабатывают. Если обработка была произведена хорошо и химии много, то никаких червячков не будет, уточнил Хондырев. Агроном счел присутствие червяков отвратительным, однако он подчеркнул, что это говорит лишь о том, что в ягоде нет или мало химии.