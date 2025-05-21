Более 100 дворов Петербурга благоустроят в 2025 году

Во многих дворах появятся новые детские площадки, скамейки, дорожки и обновленное асфальтовое покрытие. Например, во дворе дома на улице Ярослава Гашека планируется установить игровое оборудование и уличную мебель. Новые площадки также появятся в Шушарах на Первомайской улице и на Брюсовской. Обновление асфальта запланировано, в частности, во дворе дома на проспекте Энгельса, а также на Морской Пехоты и проспекте Солидарности.