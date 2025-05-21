Более 100 дворов Петербурга благоустроят в 2025 году

С начала агротехнического сезона ГАТИ оформила свыше сотни ордеров на благоустройство дворовых территорий. Работы уже стартовали в более чем 45 округах, охватив 102 объекта из почти 500 запланированных.
— Около 40% проектов реализуются при поддержке городской программы «Петербургские дворы». В 2025 году на эти цели из бюджета выделено более 1,5 млрд рублей, — отмечается в пресс-службе ГАТИ.
Во многих дворах появятся новые детские площадки, скамейки, дорожки и обновленное асфальтовое покрытие. Например, во дворе дома на улице Ярослава Гашека планируется установить игровое оборудование и уличную мебель. Новые площадки также появятся в Шушарах на Первомайской улице и на Брюсовской. Обновление асфальта запланировано, в частности, во дворе дома на проспекте Энгельса, а также на Морской Пехоты и проспекте Солидарности.