В Иркутской области вводят штрафы для недобросовестных перевозчиков

— Законопроект подготовлен по просьбам жителей. Они жалуются на то, что плохо ходят автобусы, водители не соблюдают расписание или вообще не выходят на линию, особенно по вечерам. Наиболее сложным это бывает для жителей небольших населенных пунктов, куда ходит один-два автобуса. Раньше у нас было два способа воздействия на перевозчиков: убеждение и разрыв контракта. Теперь появится возможность применять штрафные санкции. Мы будем требовать, чтобы все перевозчики исполняли взятые обязательства, — подчеркнул Игорь Кобзев.