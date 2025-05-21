В Иркутской области вводят штрафы для недобросовестных перевозчиков

Законодательное собрание Иркутской области приняло важные поправки, которые позволят штрафовать транспортные компании за нарушения правил перевозки пассажиров. Этот законопроект, инициированный губернатором Игорем Кобзевым, призван решить наболевшие проблемы с общественным транспортом. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.
— Законопроект подготовлен по просьбам жителей. Они жалуются на то, что плохо ходят автобусы, водители не соблюдают расписание или вообще не выходят на линию, особенно по вечерам. Наиболее сложным это бывает для жителей небольших населенных пунктов, куда ходит один-два автобуса. Раньше у нас было два способа воздействия на перевозчиков: убеждение и разрыв контракта. Теперь появится возможность применять штрафные санкции. Мы будем требовать, чтобы все перевозчики исполняли взятые обязательства, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Согласно новым требованиям, перевозчики обязаны заранее уведомлять об изменении тарифов, строго соблюдать расписание движения, включая поздние рейсы, а также оснащать автобусы современными системами контроля. Теперь пассажиры смогут в реальном времени отслеживать движение транспорта через специальную навигационную систему, а власти получат эффективный инструмент для контроля за выполнением контрактных обязательств.
Особое внимание уделено техническому оснащению транспорта. Все автобусы должны быть оборудованы исправными устройствами для безналичной оплаты, системами контроля температуры, информационными табло и специальными приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.
Отметим, впервые с 2007 года в региональный закон вносятся существенные поправки. Теперь за невыход на линию перевозчик заплатит до 50 тысяч рублей, а за работу с неисправным оборудованием — до 15 тысяч.
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