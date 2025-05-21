Предсказаны катастрофические последствия стремительного таяния мировых ледяных щитов

Согласно новому исследованию, мировые ледяные щиты стремительно тают, что приведет к повышению уровня моря на несколько футов и «катастрофической» миграции населения за пределы береговых линий, даже если мир совершит чудо и удержит глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию.
Группа международных ученых задалась целью установить, каков будет «безопасный предел» потепления для сохранения ледяных щитов Гренландии и Антарктики, рассказывает CNN. Они углубились в исследования, в которых использовались данные со спутников, климатические модели и свидетельства прошлого, такие как ледяные керны, глубоководные отложения и даже ДНК осьминога.
То, что они обнаружили, нарисовало мрачную картину. Мир обязался ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, чтобы предотвратить самые катастрофические последствия изменения климата. Однако не только этот предел становится недостижимым — в настоящее время мир находится на пути к потеплению на 2,9 градуса к 2100 году. Но самый тревожный вывод исследования, опубликованный во вторник в журнале Communications Earth and Environment, заключается в том, что даже 1,5 градуса может оказаться недостаточно для сохранения ледяных щитов.
Ученые обнаружили, что даже если потепление в мире сохранится на сегодняшнем уровне — 1,2 градуса, это все равно может спровоцировать быстрое отступление ледяного покрова и катастрофическое повышение уровня моря.
Ледяные щиты Гренландии и Антарктики вместе взятые содержат достаточно пресной воды, чтобы поднять уровень мирового океана примерно на 65 метров — маловероятный сценарий, но его необходимо признать, чтобы полностью осознать риск.
С 1990-х годов количество льда, которое они потеряли, увеличилось в четыре раза; в настоящее время они теряют около 370 миллиардов тонн в год. Таяние ледяного покрова является основной причиной повышения уровня моря, а темпы ежегодного повышения уровня моря удвоились за последние 30 лет.
Ситуация будет только ухудшаться, отмечает CNN. Многочисленные исследования показывают, что потепление на 1,5 градуса — это «слишком много», чтобы предотвратить быстрое отступление ледяного покрова, которое было бы необратимым по человеческим меркам, и миру следует подготовиться к повышению уровня моря на много футов в ближайшие столетия, говорится в исследовании.
«Вы не замедляете повышение уровня моря на 1,5%, на самом деле, вы наблюдаете довольно быстрое ускорение», — говорит Крис Стоукс, автор исследования и гляциолог из Даремского университета.
Это угроза существованию населения прибрежных районов мира. Около 230 миллионов человек живут на высоте менее 1 метра над уровнем моря. Исследование показало, что даже небольшие изменения в количестве льда, удерживаемого ледяными щитами, «глубоко изменят» глобальные береговые линии, что приведет к перемещению сотен миллионов людей и нанесению ущерба, который расширяет границы адаптации.
Ученые выяснили, что к концу столетия уровень моря может подниматься на 0,4 дюйма в год. При таком уровне, который составляет 40 дюймов (101 см) в столетие, «вы увидите массовую миграцию суши в масштабах, которых мы никогда не наблюдали со времен современной цивилизации», — сказал Джонатан Бамбер, автор исследования и гляциолог из Бристольского университета.
По-прежнему существует огромная неопределенность в отношении того, где находятся переломные моменты. Процесс изменения климата не является линейным, и неясно, когда именно потепление может спровоцировать быстрое отступление и даже коллапс, подчеркивает CNN.
По словам авторов исследования, наибольшую тревогу вызывает то, что наилучшие оценки «безопасных» температурных порогов для сохранения ледяных щитов продолжают снижаться по мере того, как ученые лучше понимают их уязвимость к изменению климата.
Раннее моделирование предполагало, что для дестабилизации ледяного покрова Гренландии, например, необходимо повышение температуры примерно на 3 градуса, но последние оценки показывают, что для этого потребуется всего около 1,5 градусов.
Авторы исследования пришли к выводу, что избежать быстрого разрушения еще одного ледяного покрова означает ограничить глобальное потепление примерно на 1 градус выше доиндустриального уровня.
Это потребовало бы резкого сокращения объемов сжигаемого людьми ископаемого топлива, что выглядит крайне маловероятным, поскольку страны, включая США, продолжают использовать нефть, уголь и газ.
По словам Стоукса, в мире уже начинают реализовываться некоторые из наихудших сценариев с точки зрения потери льда. «Мы наблюдаем очень мало такого, что вселяет в нас надежду», — сказал он. «Абсолютный наилучший сценарий заключается в том, что повышение уровня моря будет медленным и устойчивым», — добавил он.
Полученные результаты не означают, что мир должен отказаться от достижения климатических целей, поскольку каждая доля градуса потепления приводит к ухудшению последствий, поясняет Стоукс: «Ограничение потепления до 1,5 будет важным достижением. Это, безусловно, должно быть нашей целью, но это ни в коем случае не замедлит или остановит повышение уровня моря и таяние ледяных покровов».