Предсказаны катастрофические последствия стремительного таяния мировых ледяных щитов

То, что они обнаружили, нарисовало мрачную картину. Мир обязался ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, чтобы предотвратить самые катастрофические последствия изменения климата. Однако не только этот предел становится недостижимым — в настоящее время мир находится на пути к потеплению на 2,9 градуса к 2100 году. Но самый тревожный вывод исследования, опубликованный во вторник в журнале Communications Earth and Environment, заключается в том, что даже 1,5 градуса может оказаться недостаточно для сохранения ледяных щитов.