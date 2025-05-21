Оставила детей бабушке и уехала: в Пермском крае судебные приставы разыскали мать — алиментщицу

В отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю по территориальности поступило исполнительное производство о взыскании с гражданки третьей части дохода на содержание двух дочерей 2010 и 2013 года рождения. В ходе ознакомления с материалами дела сотрудником органа принудительного исполнения было установлено, что женщина, уклоняясь от выполнения родительских обязанностей, оставила девочек на попечении матери мужа и скрылась в неизвестном направлении.