Оставила детей бабушке и уехала: в Пермском крае судебные приставы разыскали мать — алиментщицу

В отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю по территориальности поступило исполнительное производство о взыскании с гражданки третьей части дохода на содержание двух дочерей 2010 и 2013 года рождения. В ходе ознакомления с материалами дела сотрудником органа принудительного исполнения было установлено, что женщина, уклоняясь от выполнения родительских обязанностей, оставила девочек на попечении матери мужа и скрылась в неизвестном направлении.
Отец детей фактически не мог принимать участия в воспитании дочерей, так как был мобилизован для участия в специальной военной операции.
После того как выяснилось, что беглянка проживает на территории г. Чернушки Пермского края исполнительное производство передали в работу местным судебным приставам. В ходе работы было установлено, что горе-мать официально не трудоустроена, перебивается случайными заработками, денежных средств для уплаты алиментов не имеет. Тогда в отношении неплательщицы был составлен протокол об административной ответственности. В качестве наказания суд назначил ей 40 часов обязательных работ.
Судебный пристав разъяснил правонарушительнице, что дальнейшее уклонение от возложенных на нее обязательств может закончиться возбуждением в отношении нее уголовного дела. Предупреждение оказало воздействие. В установленные сроки женщина отработала все назначенные часы в организации по благоустройству города и сейчас занимается поиском официального места работы, чтобы иметь возможность оказывать постоянную финансовую поддержку своим дочерям.