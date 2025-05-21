Индианка вышла замуж за 25 мужчин за семь месяцев

Схема заключалась в том, что девушка выходила замуж за доверчивых мужчин, а через несколько дней исчезала с их деньгами, золотом и электроникой. При этом ее сообщники находили жертв через WhatsApp* и брали с женихов от 200 до 500 тысяч рупий — 170−425 тысяч рублей — в качестве задатка.