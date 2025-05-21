Индианка вышла замуж за 25 мужчин за семь месяцев

В Индии задержали 23-летнюю девушку, которая обманывала мужчин и за семь месяцев заключила 25 фиктивных браков. Анурадха Пасван получила прозвище «невеста-беглянка», она входила в организованную преступную группу.
Схема заключалась в том, что девушка выходила замуж за доверчивых мужчин, а через несколько дней исчезала с их деньгами, золотом и электроникой. При этом ее сообщники находили жертв через WhatsApp* и брали с женихов от 200 до 500 тысяч рупий — 170−425 тысяч рублей — в качестве задатка.
Уточняется, что до мошенничества Анурадха Пасван работала в больнице в индийском штате Уттар-Прадеш и уже была замужем, передает The Economic Times.
До этого в Индии 26-летний мужчина умер во время свадьбы со своей двоюродной сестрой. У него произошел сердечный приступ, и он умер через 15 минут после этого. Очевидцы рассказали, что жених жаловался на сильную боль в груди.
Другой гражданин Индии выкрал малыша у незрячей женщины, чтобы помочь собственному сыну, который страдал от болезни почек. 19-месячного мальчика похитили возле храма Рам в Бхубанешваре.
*Корпорация Meta (владелец WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.