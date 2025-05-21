Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свое не производим, покупаем чужое: Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров

Производство сыров в самой Молдове в прошлом году составило немногим менее 9 тыс. тонн, а потребление — около 15 тыс. тонн.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшими покупателями украинских сыров в январе-апреле 2025 года были Молдова (34,8%), Казахстан (33,3%), а также Германия (8,1%). Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Экспорт украинских сыров в течение четырёх месяцев 2025 года вырос на 22,2% по сравнению с январём-апрелем 2024 года, достигнув 4,4 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил $20,6 млн, что на 31,2% больше показателя за январь-апрель 2024 года.

В 2024 году Молдова также была самым крупным импортёром сыров украинского производства с долей в 33,2%, закупив в общей сложности примерно 4,1 тыс. тонн данного типа продуктов, пишет logos-pres.md.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ, производство сыров в самой Молдове в прошлом году составило немногим менее 9 тыс. тонн, а потребление — около 15 тыс. тонн.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Украина готовит Молдове роль последнего козыря в переговорах с Москвой: Для этого надо разморозить «приднестровский кейс».

Майя Санду больше не делает вид, что служит стране, она цепляется за власть любой ценой (далее…).

Главный полицейский Молдовы превратился в Доцента из «Джентльменов удачи» — «тут — помню, тут — не помню»: В какой момент он солгал — когда заявил, что не понимает по-русски или когда написал в резюме, что свободно говорит и пишет на великом и могучем.

Теперь, что, полицейские не станут реагировать на крики о помощи на русском языке, откажутся принимать заявления от русскоязычных граждан? (далее…).

Страшный пожар в многоэтажном доме в Дурлештах: Огонь мог возникнуть из-за проводки, которую сделали сами жильцы — версия строителя.

По мнению строителя, такой пожар может произойти в любой мансарде Кишинева [видео](далее…).