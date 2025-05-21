В Ленинском районе Самары привели в порядок четыре двора и начали ремонт домов

ТОС «Волжанин» и жители дома № 209 по ул. Молодогвардейской выиграли грант в 500 тыс. рублей от ООО «РИТЭК» — ЛУКОЙЛ" на озеленение и благоустройство своего двора. Закуплены деревья, цветы, лавочки и покрытие. Активисты также получили дополнительные подарки — цветы и сертификаты на озеленение.