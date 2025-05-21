В Ленинском районе Самары привели в порядок четыре двора и начали ремонт домов

В Ленинском районе Самары завершено благоустройство четырёх дворов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в администрации города.
На территории между домами № 166−172 по ул. Молодогвардейской обустроили игровую и спортивную площадку с резиновым покрытием, обновили тротуары, установили лавочки и урны. В других дворах (ул. Ленинская, 202; Галактионовская, 81; Самарская, 165) появились декоративные вазоны.
ТОС «Волжанин» и жители дома № 209 по ул. Молодогвардейской выиграли грант в 500 тыс. рублей от ООО «РИТЭК» — ЛУКОЙЛ" на озеленение и благоустройство своего двора. Закуплены деревья, цветы, лавочки и покрытие. Активисты также получили дополнительные подарки — цветы и сертификаты на озеленение.
Кроме того, в районе стартовал ремонт 102 многоквартирных домов — от крыш до лифтов.
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