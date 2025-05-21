Врач Филева назвали группу крови, которая сильнее всего привлекает комаров

Эксперт также пояснила, что на интерес комаров могут влиять и запахи, связанные с заболеваниями. Например, у людей с нарушениями работы печени или почек может появляться аммиачный запах, а при сахарном диабете — ацетоновый. Оба могут привлекать насекомых. Кроме того, важную роль играет температура тела: чем она выше, тем проще комару добыть кровь. Поэтому укусы чаще приходятся на участки с повышенным теплом — шею, за ушами и подмышки.