В Иркутской области девятиклассники приступили к сдаче ОГЭ

Для проведения экзаменов в 42 муниципалитетах оборудовали 256 пунктов проведения. Большая часть в школах, но есть возможность сдать аттестацию на дому. Во всех пунктах будет присутствовать врач. Узнать результаты ОГЭ по иностранным языкам учащиеся смогут не позднее 4 июня.