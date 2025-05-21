В Иркутской области девятиклассники приступили к сдаче ОГЭ

В Иркутской области выпускники девятых классов 21 мая начали сдавать основной государственный экзамен. Как рассказали КП-Иркутск в региональном правительстве, сначала сдают аттестацию по иностранным языкам. 1,8 тысячи школьников покажут уровень знания английского языка. Немецкий сдают всего семь человек.
— Для 33 тысяч девятиклассников начался период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, — сообщил министр образования Максим Парфенов.
Для проведения экзаменов в 42 муниципалитетах оборудовали 256 пунктов проведения. Большая часть в школах, но есть возможность сдать аттестацию на дому. Во всех пунктах будет присутствовать врач. Узнать результаты ОГЭ по иностранным языкам учащиеся смогут не позднее 4 июня.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что последний звонок в Иркутске 2025 прозвучит в мае для тысяч выпускников.