В Дербышках обмелело озеро Комсомольское

Озеро Комсомольское, расположенное в казанском поселке Дербышки, обмелело из-за поломки насоса. Об этом сообщила пресс-служба дирекции парков и скверов города.
Ведомство отметило, что ситуация стала очевидной после завершения летнего сезона в прошлом году. В настоящее время проведена диагностика, которая показала, что необходимо не только заменить насос, но и повторно пробурить скважину.
В настоящее время дирекция сейчас занимается подготовкой нужных документов для выполнения работ с целью запуска насоса к началу летнего сезона.
Комсомольское озеро — это искусственный водоем, созданный на северо-востоке Казани. Его котловина представляет собой карстовую воронку, которая была углублена и выровнена в 1970-х годах. Озеро питается артезианской скважиной. Длина озера составляет 350 метров, а максимальная ширина — 60 метров. В купальный сезон оно пользуется большой популярностью у жителей Казани.