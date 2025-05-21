Найденный туристами на горной тропе тайник с золотом стал настоящей загадкой

«Человек, который спрятал монеты, мог быть коллекционером или кем-то, кто работал в музеях. Или кем-то, кто украл коллекцию откуда-то. Это пограничная территория, она отделяет нынешнюю Чешскую Республику — то, что в прошлом было Чехословакией, — от Польши, — подчеркивает Мэри Хайманн. — Первая мировая война не закончилась в одночасье, ее последствия все еще ощущались повсюду. По-прежнему сохранялась нестабильность границ, экономический кризис, было довольно много преступности. Я полагаю, можно было бы ожидать, что в этих приграничных регионах и в местах со смешанным этническим населением будет особенно высокая напряженность. Так что, возможно, кто-то, живущий в этих районах, будет больше бояться будущего, чем кто-то, живущий в другом месте.».