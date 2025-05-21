Найденный туристами на горной тропе тайник с золотом стал настоящей загадкой

Десять золотых браслетов, 17 портсигаров, пудреница, расческа и целых 598 золотых монет — все эти предметы оказались частью ценного и несколько загадочного тайника, случайно найденного двумя туристами на северо-востоке Чехии.
Туристы, пожелавшие остаться неизвестными, срезали путь через лес в горах Крконоше — популярном месте для пеших прогулок, — когда увидели алюминиевую коробку, торчащую из каменной стены, отмечает CNN.
По словам Мирослава Новака, руководителя археологического отдела музея, после того, как туристы открыли коробку и обнаружили добычу, они немедленно доставили находку в Музей Восточной Чехии, расположенный в соседнем городе Градец-Кралове.
«Они пришли к нумизмату нашего музея без предварительной записи. Только после этого археологи начали разбираться с находкой и отправились исследовать место раскопок», — рассказал Новак CNN.
Кто мог спрятать сокровище и зачем, до сих пор остается предметом споров, но одно можно сказать наверняка: тайнику не может быть больше ста лет, потому что одна из монет датирована 1921 годом. Что касается остального, пока есть только гипотезы.
«Скорее всего, это связано с неспокойным периодом перед началом Второй мировой войны, когда чешское и еврейское население покидало приграничную зону, или с 1945 годом, когда уходили немцы», — предполагает Мирослав Новак.
Полная историческая оценка тайника все еще продолжается, и две коробки из—под сигар плотно закрыты и остаются нераспечатанными, но, по словам эксперта музея по монетам Войтеха Брадле, стоимость одних только золотых монет, которые весят 3,7 килограмма, составляет 8 миллионов чешских крон, или около 360 000 долларов.
Находка вызвала интерес у местного сообщества, и Новак говорит, что в музей поступают звонки с «различными местными слухами», которые, как он надеется, помогут разгадать загадку происхождения золота.
Слухи подогреваются тем фактом, что, как ни странно, в коллекции нет местных монет. «Половина из них балканского происхождения, а другая половина — французского», — сказал Новак. «Центральноевропейские монеты, такие как немецкие, полностью отсутствуют. Но находка находится на бывшей этнической границе между чешским и немецким населением.».
По словам Новака, среди теорий, представленных общественностью, есть одна, согласно которой право собственности на монеты принадлежит богатым семьям из окрестностей, таким как семья Свертс-Шпорк, владельцы поместья Кукс, большого комплекса в стиле барокко с видом на реку Эльба, который включает в себя летнюю резиденцию, ресторан, спа-центр и монастырь. Другой предполагает, что в тайнике могли быть военные трофеи чехословацких легионеров.
Новак отметил, что подобные находки не особенно распространены в этом регионе.
«Примерно в девяти километрах к юго-востоку десять лет назад был найден клад из 2700 серебряных денариев (разновидность европейской торговой монеты) 12-го века», — сообщил он по электронной почте. «Многие жители покинули этот район в 20 веке, поэтому здесь много заброшенных ферм».
Войтех Брадле согласился с тем, что состав тайника необычен.
«Обычно чешские находки 20-го века содержат в основном немецкие и чехословацкие монеты. Здесь нет ни одной такой монеты», — сказал он. «Большинство предметов из этого клада не попали непосредственно в Чехию. После Первой мировой войны они, должно быть, оказались где-то на Балканском полуострове. Некоторые монеты относятся к бывшей Югославии. Такие монеты были отчеканены только в 1920-х или 1930-х годах. На данный момент я не знаю ни о какой другой чешской находке, которая содержала бы монеты с такими отметинами».
Он добавил, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять состав металла оставшихся предметов и получить более точную общую стоимость.
По словам Мэри Хайманн, профессора современной истории и эксперта по чехословацкой истории из Кардиффского университета, показательно, что самая последняя монета в тайнике датирована 1921 годом. По ее словам, это был год окончания советско-польской войны, когда был подписан Рижский мирный договор, но это был также год финансового кризиса в Чехословакии.
«Это был нестабильный период, в экономике наблюдался спад и повсеместная безработица. По этой причине неудивительно, что в то время кому-то пришло в голову спрятать золото», — добавила она.
Несмотря на предположения Новака, что тайник, скорее всего, был оставлен примерно в 1945 году, Хайманн считает, что в этом случае, вероятно, были бы найдены монеты более позднего времени. Однако отсутствие местной валюты делает ситуацию еще более мрачной.
«Человек, который спрятал монеты, мог быть коллекционером или кем-то, кто работал в музеях. Или кем-то, кто украл коллекцию откуда-то. Это пограничная территория, она отделяет нынешнюю Чешскую Республику — то, что в прошлом было Чехословакией, — от Польши, — подчеркивает Мэри Хайманн. — Первая мировая война не закончилась в одночасье, ее последствия все еще ощущались повсюду. По-прежнему сохранялась нестабильность границ, экономический кризис, было довольно много преступности. Я полагаю, можно было бы ожидать, что в этих приграничных регионах и в местах со смешанным этническим населением будет особенно высокая напряженность. Так что, возможно, кто-то, живущий в этих районах, будет больше бояться будущего, чем кто-то, живущий в другом месте.».
После того, как экспонаты пройдут дальнейший материальный анализ, они будут сохранены в коллекции монет музея.
По чешским законам, по словам Новака, археологические находки являются собственностью местной региональной администрации с момента обнаружения. «В данном случае клад был правильно передан музею», — сказал он. «Нашедший имеет право на финансовое вознаграждение, которое зависит от ценности металла или исторической оценки».