Какие праздники отмечают 22 мая 2025: что можно делать и нельзя

Международный день биологического разнообразия в 2025 году отмечается 22 мая.
В четверг, 22 мая 2025 года, православные верующие отмечают день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, известный в народе как Никола Вешний. В этот же день празднуется Вешнее Макошье — старославянский праздник, посвященный Земле. Помимо этого, 22 мая в мире отмечается Международный день биологического разнообразия, Всемирный день готов и День рождения тюбика для зубной пасты. В России этот день также считается Всероссийским днем бассейновой индустрии — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 22 мая 2025.
22 мая Русская Православная церковь чтит память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бар. Это памятное событие было установлено еще в 1087 году.
Святитель Николай почитается и в Западной, и в Восточной церкви, однако особое место он занимает в сердцах православных верующих России. Николай Угодник считается покровителем моряков, купцов и детей. При жизни он прославился не только своей добротой и милосердием, но и способностью примирять враждующих, защищать невинно осужденных и предотвращать казни невиновных.
В православном календаре святому Николаю посвящено два основных праздника — зимний (19 декабря) и весенний (22 мая). Помимо этого, святителя Николая Чудотворца вспоминают на богослужениях каждый четверг, а также часто поминают и в другие дни недели.
Отличительная черта святого Николая — его удивительное сочетание мягкости и твердости. Он мог простить даже совершившего тяжкий грех человека, если тот искренне каялся. В то же время, святитель мог проявить и строгость — известен случай, когда на Вселенском соборе в Никее в 325 году он ударил по щеке еретика Ария, за что временно лишился епископского сана.
Православные верующие обращаются к святому Николаю с различными просьбами — о защите в пути, о помощи в делах, о заступничестве перед Богом. Святого называют «скорым помощником» за его готовность откликнуться на искренние молитвы верующих.
Народные праздники 22 мая 2025.
Никола Вешний.
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Народный праздник Никола Вешний тесно связан с православным днем памяти святителя Николая. «Вешним» (весенним) и «Теплым» его назвали в противовес «Зимнему» Николе, который отмечается 19 декабря. По этому поводу на Руси говорили: «Два Николы у нас — один с травой, другой с зимой».
С этого дня, по народным наблюдениям, травы начинали активно расти. «Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались на Николин день травой», — говорили крестьяне. Лошадей уже выгоняли в ночное пастбище, поручая их холостым парням, которых снабжали пирогами с гречневой кашей. Вечером к ним присоединялись девушки, и начинались гулянья с песнями и хороводами.
С праздника Николы Вешнего крестьянская жизнь постепенно налаживалась. Устанавливалась теплая погода, домашние животные получали достаточно свежей травы, что приводило к увеличению надоев молока. Поэтому в народе подмечали: «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи».
Вешнее Макошье.
22 мая также отмечается старославянский ведический праздник Вешнее Макошье, известный также как День Земли или Святодень. Этот праздник посвящен Земле, которая после зимнего отдыха пробуждается и набирает силу.
В этот день люди поклонялись богу Велесу и богине Макошь — земным заступникам. Считалось, что земля отмечает свои именины, поэтому все работы, связанные с землей, сводились к минимуму или полностью прекращались.
Накануне праздника девушки и женщины отправлялись в поле плести венки, прося у богини Макошь счастливой семейной жизни. Мужчины разводили костры и слушали рассказы мудрецов. Считалось, что в День Земли сравниваются между собой Жизнь и Смерть, миры Явь и Навь, Правда и Ложь.
Знахари проводили специальные ритуалы, призывая Землю оградить людей от бед. Для этого использовали вспаханную борозду, в которую клали зерна, лили пиво и произносили особые слова, поворачиваясь по часовой стрелке от востока. Завершался праздник народными гуляньями, театрализованными представлениями, песнями и танцами.
Что можно и нельзя делать 22 мая 2025.
Что можно делать 22 мая.
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В день Николая Чудотворца рекомендуется посетить церковь, помолиться, зажечь свечи и обратиться к святому с просьбой о совете или помощи. Считается, что святитель Николай поддержит каждого, кто придет к нему с чистыми помыслами.
Хорошим знаком считается помириться в этот день с тем, с кем давно в ссоре — конфликт забудется, а дружба станет крепкой. День благоприятен для предложения руки и сердца, помолвок и заключения браков. Люди, сыгравшие свадьбу на Николу Вешнего, по поверьям, будут жить долго и счастливо.
Издавна 22 мая было принято ходить в баню, чтобы смыть с себя телесные и душевные грехи. Также рекомендовалось приглашать гостей и щедро угощать их, чтобы год прошел удачно. Особое внимание уделяли детям, животным и птицам.
В утренние часы, если выдавался влажный и туманный день, люди умывались росой. Считалось, что на Николу роса обладает особой силой: укрепляет здоровье детям и старикам, а девушкам и женщинам придает особое очарование.
Что нельзя делать 22 мая.
Один из главных запретов дня касается сквернословия. На Николу Вешнего нельзя использовать бранные слова, иначе, как верили старцы, человека ждут беды и трудности.
Также в этот день запрещалось:
Отказывать в милостыне — это могло привести к нехватке денегУбивать пауков — к нищете или разладу в семьеОбижать детей, птиц и животных — к болезниВыбрасывать мусор, особенно после заката — к потере удачиСтричь ногти — считалось, что можно укоротить себе жизньБрать деньги в долг — вернуть их будет трудноПоднимать голыми руками упавший нож — к ссоре.
По возможности люди старались в этот день обходиться без острых и колющих предметов. Также не рекомендовалось занавешивать окна — считалось, что Никола Вешний может заглянуть в окошко, чтобы узнать, нужна ли его помощь.
Российский праздник 22 мая 2025.
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22 мая в России отмечается Всероссийский день бассейновой индустрии. Этот праздник был учрежден по инициативе одного из производителей композитных бассейнов при поддержке Межрегионального профсоюза работников бассейновой промышленности и Союза профсоюзов России.
Бассейновая индустрия — относительно молодая, но динамично развивающаяся отрасль российской экономики. Плавание считается одним из самых полезных для здоровья спортивных занятий, а бассейн является неотъемлемым атрибутом здорового образа жизни и комфортного загородного отдыха.
Праздник призван не только сплотить работников отрасли, но и привлечь внимание потенциальных клиентов. Дата 22 мая выбрана не случайно — в это время начинается подготовка к летнему сезону, и многие задумываются о строительстве бассейнов.
Несмотря на свой неофициальный характер, этот день объединяет профессионалов, которые создают условия для комфортного отдыха и оздоровления россиян. В профессиональный праздник работников бассейновой индустрии поздравляют коллеги и клиенты, а компании часто проводят акции и мероприятия, направленные на популяризацию своих услуг.
Международные праздники 22 мая 2025.
Международный день биологического разнообразия.
Цель праздника — повысить осведомленность социума в вопросах сохранения экологической системыФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Ежегодно 22 мая во всем мире отмечается Международный день биологического разнообразия. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году на основе рекомендаций Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
Изначально его планировали отмечать 29 декабря — в день вступления в силу этой Конвенции. Но из-за большого количества праздников в конце года, в 2000 году дату перенесли на 22 мая — день принятия текста Конвенции о биологическом разнообразии.
Биологическое разнообразие, или биоразнообразие, — это все многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно сокращается. По данным экспертов, один миллион видов флоры и фауны находятся под угрозой исчезновения, во многом из-за деятельности человека.
Главная задача Международного дня биологического разнообразия — привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения многих представителей флоры и фауны. Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных факторов, способствующих потере биологического разнообразия:
Утеря и фрагментация естественной среды обитанияКонкуренция со стороны инвазивных видовЗагрязнение окружающей средыГлобальные климатические измененияОпустынивание — Рост населения и чрезмерное потреблениеБезрассудное использование природных ресурсов.
Большинство этих факторов — результат деятельности человека. При этом природные ресурсы являются основой жизнеобеспечения людей. Несмотря на технологические достижения, человечество полностью зависит от здоровых экосистем, обеспечивающих его водой, пищей, лекарствами, одеждой, топливом и энергией.
Ежегодно Генеральный секретарь ООН готовит послание к общественности по случаю этого дня. Праздник ежегодно проходит под определенной темой: «Биоразнообразие и борьба с нищетой», «Биоразнообразие лесов», «Вода и биоразнообразие», «Биоразнообразие и устойчивый туризм» и другие.
В декабре 2022 года ООН приняла Куньмин-Монреальскую глобальную рамочную программу по биоразнообразию — соглашение, устанавливающее цели и меры по остановке потери природы к 2050 году. Среди целей программы: восстановление 30% экосистем, сокращение пищевых отходов вдвое и ежегодное инвестирование не менее 200 млрд долларов в стратегии сохранения биоразнообразия.
День рождения тюбика для зубной пасты.
22 мая также отмечается День рождения тюбика для зубной пасты. В 2025 году этому изобретению исполняется 133 года.
Тюбик для зубной пасты был изобретен американским хирургом-стоматологом Вашингтоном Шеффилдом в 1892 году. Идея пришла к нему благодаря американскому художнику, хранившему краски в оловянных трубочках. Дантист усовершенствовал подобные трубочки, сделав их удобными для хранения зубной пасты.
Интересно, что Шеффилд, будучи непредприимчивым человеком, не запатентовал сразу свое изобретение. Этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям Колгейт, который в 1893 году получил права на тюбик для зубной пасты. В 1896 году он наладил производство зубной пасты в тубе по собственной технологии, и вскоре этот продукт приобрел популярность не только в Америке, но и в Европе.
Первые тубы изготавливали из олова, затем его заменили на алюминий и пластик. Согласно статистике, за один год человек в среднем использует 10 тюбиков зубной пасты объемом 75 мл.
В России упаковывать пасту в тюбики начали только в 50-х годах XX века. До этого она продавалась в жестяных или пластмассовых баночках. Любопытный факт: самая дорогая зубная паста в мире создана компанией Elier Cosmetics специально для королевы Англии — один тюбик стоит 50 тысяч евро.
Этот простой предмет повседневного обихода настолько прочно вошел в нашу жизнь, что сложно представить утреннюю гигиеническую процедуру без него. Изобретение тюбика для зубной пасты не только сделало использование этого средства гигиены более удобным, но и существенно повлияло на распространение культуры регулярного ухода за зубами.