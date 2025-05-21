Какие праздники отмечают 22 мая 2025: что можно делать и нельзя

Интересно, что Шеффилд, будучи непредприимчивым человеком, не запатентовал сразу свое изобретение. Этим воспользовался нью-йоркский аптекарь Уильям Колгейт, который в 1893 году получил права на тюбик для зубной пасты. В 1896 году он наладил производство зубной пасты в тубе по собственной технологии, и вскоре этот продукт приобрел популярность не только в Америке, но и в Европе.