Ожидание президента России Владимира Путина на переговорах, прошедших 16 мая в Стамбуле, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «больной фантазией и придумками» украинского лидера Владимира Зеленского. Она напомнила, что состав российской делегации был объявлен заранее.
— Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз, — сказала Захарова, комментируя заявления Зеленского о составе переговорной группы от российской стороны.
По словам Захаровой, глава государства четко обозначил, что в Стамбул направляется делегация, представляющая собой группу высокопоставленных экспертов. Дипломат уточнила, что это было заявлено напрямую, а персональный состав делегации стал известен до начала встречи.
Захарова добавила в эфире радиостанции «Спутник», что следующим этапом «циркового представления», устроенного Зеленским, стало его появление у микрофонов.
Ранее в газете Público отметили, что украинский лидер совершил глупую ошибку во время проведения переговоров с российской делегацией в Стамбуле — он положился на буффонаду, которая действует только в Европе.