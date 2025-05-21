В Перми начальник выплатил компенсацию за оскорбление подчиненного на рабочем месте

Инцидент между мужчинами был не первым. Истец утверждал, что регулярно сталкивается с предвзятым к нему отношением со стороны руководства. Рассмотрев материалы дела и опросив свидетелей, суд удовлетворил иск пострадавшего. Суд признал руководителя организации виновным в нарушении субординации и установил сумму выплаты компенсации сотруднику.