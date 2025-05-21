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В Перми начальник выплатил компенсацию за оскорбление подчиненного на рабочем месте

25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда получил сотрудник от руководителя после публичных оскорблений и необоснованных обвинений на рабочем месте в присутствии коллег.

25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда получил сотрудник от руководителя после публичных оскорблений и необоснованных обвинений на рабочем месте в присутствии коллег. Конфликт, связанный с нарушением трудовой этики, завершился только после вмешательства судебных приставов.

В ходе рабочего диалога руководитель компании, занимающейся вывозом мусора, при свидетелях резко сменил деловой тон на неформальный, перейдя к нецензурной лексике и публичным обвинениям в получении взяток алкоголем и продуктами питания в адрес подчинённого ему начальника отдела проверок.

Инцидент между мужчинами был не первым. Истец утверждал, что регулярно сталкивается с предвзятым к нему отношением со стороны руководства. Рассмотрев материалы дела и опросив свидетелей, суд удовлетворил иск пострадавшего. Суд признал руководителя организации виновным в нарушении субординации и установил сумму выплаты компенсации сотруднику.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должник, получив официальное уведомление и предупреждение о применении мер принудительного взыскания в случае уклонения от возложенных судом обязательств, добровольно погасил задолженность в установленный срок. Денежные средства переведены взыскателю.