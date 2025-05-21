Прогноз на 22 мая: в Хабаровском крае кое-где дожди на время отступят

О возможности небольшого дождя 22 мая вновь предупредили синоптики Дальневосточного УГМС, но пройдет он по краю лишь местами. В основном погода в четверг будет без существенных осадков.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 22 мая в краевой столице будет дуть северный ветер до 6−11 м/с. В ночь на четверг ожидается +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. Вероятен небольшой кратковременный дождь.
В Комсомольске-на-Амуре погода в этот день обещает быть без осадков, воздух прогреется в обеденные часы до +12..+14 °C, ночью будет в пределах +3..+5 °C. Ветер северный, 6−11 м/c.
В южных районах погода тоже улучшилась, здесь 22 мая тоже не ждут дождей. Предстоящей ночью столбик термометра достигнет отметок +3…+6 градусов, днем воздух прогреется до 14..16 °C тепла. При этом будет дуть умеренный северный ветер.
Покинули осадки и север региона. В ночь на 22 мая здесь будет в пределах −1…+3 градусов, днем прогнозируется до +3…+6 градусов. Северо-восточный ветер будет умеренным.
Уровень Амура у Хабаровска продолжает падать. Сейчас он достиг отметки 194 см. У Комсомольска главная водная артерия края плещется на уровне 244 см. Спад уровня Амура отмечается и у Николаевска, за сутки воды стало меньше на 5 см — 139 см.