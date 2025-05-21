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Боец из Усть-Кута Ильдус Загитов погиб в зоне СВО

Защитника Отечества не стало 10 февраля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Усть-Кутский район. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, защитника Родины Ильдуса Загитова трагически не стало 10 февраля 2025 года.

— Загитов Ильдус Насихович героически погиб во время выполнения боевых задач 10.02.2025, — сообщили в администрации.

Герою, храброму и мужественному бойцу СВО было всего 40 лет. Друзья, близкие и знакомые проводят Ильдуса Загитова в последний путь 22 мая в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого 22 с 12:00 до 12:30.