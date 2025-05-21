Боец из Усть-Кута Ильдус Загитов погиб в зоне СВО

Герою, храброму и мужественному бойцу СВО было всего 40 лет. Друзья, близкие и знакомые проводят Ильдуса Загитова в последний путь 22 мая в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого 22 с 12:00 до 12:30.