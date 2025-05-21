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Власти заявили об отключении отопления 21 мая в Бресте

Власти сказали про завершение отопительного сезона в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Власти заявили об отключении отопления 21 мая в Бресте. Подробности озвучили в пресс-службе Брестского горисполкома.

В сообщении сказано, что по причине установившейся устойчивой положительной температуры наружного воздуха, власти города приняли решение об отключении отопления 21 мая, в среду. В ведомстве уточнили, что в данном весенне-летнем сезоне включать отопление больше не будут.

Ранее председатель Мингорсовета Цуран назвал причины невключения отопления в жилых домах Минска: «Начались профилактические работы».

Вместе с тем Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.

Кроме того, Минобразования сказало о получении высшего образования за три года в Беларуси.