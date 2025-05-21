Вертолет Ми-8, тепловые пушки: омские медики рассказали, как готовятся к паводку

На базе города Тары создан круглосуточный медицинский санитарно-авиационный пункт, оснащенный вертолетом Ми-8 и автотранспортом повышенной проходимости. Этот пункт обеспечивает оперативное реагирование на вызовы и организацию выездов авиамедицинских бригад или бригад скорой помощи. В их задачи входит оказание экстренной помощи населению девяти отдаленных северных районов Омской области. В данный момент все бригады размещены на точках и готовы оказать любую помощь населению.