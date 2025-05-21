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Вертолет Ми-8, тепловые пушки: омские медики рассказали, как готовятся к паводку

Сотрудники территориального центра медицины катастроф показали, что помогает в спасении жизней.

Источник: Комсомольская правда

В Омске медики показали, как готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, включая паводки. В территориальном центре медицины катастроф показали, как выглядит мобильный авиапункт, а также склады с медицинскими препаратами и специальным оборудованием.

Фото: территориальный центр медицины катастроф Омской области.

Как рассказали врачи, в работе используются десятки специальных приборов, в том числе и реанимационное оборудование. В распоряжении медиков находится вертолет Ми-8, а также современные мобильные медкомплексы на базе автомобилей Форд класса «С», оснащенные всем необходимым для оказания экстренной помощи.

Фото: территориальный центр медицины катастроф Омской области.

«Для работы в зоне возможных подтоплений заранее формируются запасы вакцин и лекарственных средств, особенно важных для пациентов с хроническими заболеваниями. Беременные женщины и тяжелобольные пациенты заблаговременно эвакуируются в крупные региональные медицинские учреждения для наблюдения и лечения», — рассказали специалисты.

Фото: территориальный центр медицины катастроф Омской области.

На базе города Тары создан круглосуточный медицинский санитарно-авиационный пункт, оснащенный вертолетом Ми-8 и автотранспортом повышенной проходимости. Этот пункт обеспечивает оперативное реагирование на вызовы и организацию выездов авиамедицинских бригад или бригад скорой помощи. В их задачи входит оказание экстренной помощи населению девяти отдаленных северных районов Омской области. В данный момент все бригады размещены на точках и готовы оказать любую помощь населению.