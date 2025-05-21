Впервые проведена терапия нейроэндокринного рака с помощью лютеция-177

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Диагностику и терапию метастатического нейроэндокринного рака с помощью радиофармпрепаратов технеций-99м Октреотид и лютеций-177 DOTA-TATE провели в клинике НИИ онкологии Томского НИМЦ. Пациент с раком легкого хорошо перенес терапию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В министерстве отметили, что опухоль у 77-летнего пациента была диагностирована в апреле 2023 года, далее он прошел несколько курсов химиотерапии. Однако в процессе лечения возникла резистентность и болезнь стала прогрессировать. Тогда специалисты приняли решение применить лютеций-177 DOTA-TATE — радиофармпрепарат, синтезированный в Томске.
«Это классический пример тераностики (терапия и диагностика). Изначально мы с помощью разработанного в Томске технеция-99м Октреотида визуализировали опухоль и метастазы, на которые можно воздействовать уже с помощью терапевтического препарата лютеций-177 DOTA-TATE», — сказал замдиректора по научной и инновационной работе НИИ онкологии Томского НИМЦ, заведующий отделением радионуклидной терапии и диагностики, член-корреспондент РАН Владимир Чернов.
По его словам, пациент хорошо перенес терапию, имеются объективные биохимические признаки ответа опухоли на лечение. «Считается, что этот вид вмешательства при метастатическом нейроэндокринном раке очень эффективен, и сегодня наши зарубежные коллеги даже рассматривают включение такого вида лечения в первую линию терапии, то есть, до начала химиотерапевтических процедур», — сказал Чернов.
По данным министерства, в России тераностика с применением радиофармпрепарата Лютеций-177 DOTA-TATE доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Обнинске. Проведенная в Томске терапия является первой за Уралом. Радиофармпрепараты синтезируются в Томске на базе исследовательского ядерного реактора Томского политехнического университета в сотрудничестве с учеными НИИ онкологии Томского НИМЦ.
Исследования проводятся при финансовой поддержке программы Минобрнауки «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».