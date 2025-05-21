Впервые проведена терапия нейроэндокринного рака с помощью лютеция-177

По его словам, пациент хорошо перенес терапию, имеются объективные биохимические признаки ответа опухоли на лечение. «Считается, что этот вид вмешательства при метастатическом нейроэндокринном раке очень эффективен, и сегодня наши зарубежные коллеги даже рассматривают включение такого вида лечения в первую линию терапии, то есть, до начала химиотерапевтических процедур», — сказал Чернов.