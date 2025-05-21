В Кудымкаре пройдет форум «Коми мир» и Никольская ярмарка

Главные события форума сосредоточатся на языке как живом и современном явлении. На молодежной площадке обсудят популяризацию коми языка среди юной аудитории. Образовательный трек включит в себя научно-популярный лекторий. На литературно-поэтической площадке выступят писатели из Республики Коми Нина Обрезкова и Александр Шебырев, а также коми-пермяцкие писатели Вера Мелехина и Василий Козлов. В программе форума — концерты с участием творческих коллективов из Республики Коми и Пермского края, мастер-классы, музыкальный променад по аллее Кудым-Оша — маршрут по знаковым городским местам.