В Кудымкаре пройдет форум «Коми мир» и Никольская ярмарка

С 23 по 24 мая к 100-летию Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре состоится форум «Коми мир». Форум посвящен Дню коми языка и письменности. Форум объединит ученых, писателей, ремесленников, артистов, студентов и активистов из разных уголков Прикамья и Республики Коми. Центральным событием станет обсуждение практик популяризации языков народов коми среди детей.
Мероприятие пройдет в Кудымкаре, поселке Верх-Иньва, селе Белоево (Кудымкарский округ).
Главные события форума сосредоточатся на языке как живом и современном явлении. На молодежной площадке обсудят популяризацию коми языка среди юной аудитории. Образовательный трек включит в себя научно-популярный лекторий. На литературно-поэтической площадке выступят писатели из Республики Коми Нина Обрезкова и Александр Шебырев, а также коми-пермяцкие писатели Вера Мелехина и Василий Козлов. В программе форума — концерты с участием творческих коллективов из Республики Коми и Пермского края, мастер-классы, музыкальный променад по аллее Кудым-Оша — маршрут по знаковым городским местам.
Важным событием коми-пермяцкого форума станет Никольская ярмарка. Она состоится 24 мая с 9.00 до 16.00 в парке им. И. Я. Кривощекова в Кудымкаре.
Одно из самых ярких культурных событий весны приурочено ко дню Николы Вешнего. Праздник объединяет богатое наследие народной культуры, православные традиции и современные творческие форматы.
В народном календаре Никола Вешний символизирует окончательное пробуждение весны, надежду на плодородие земли, семейное благополучие и добрые перемены. Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе положит начало праздничному дню, а затем по улицам города пройдет торжественный крестный ход.
Гостей ярмарки ждут выставки, сувениры, мастер-классы, традиционные забавы, фермерские продукты на ярмарке «Дары родной земли», блюда коми-пермяцкой кухни у горячей русской печи. На сцене выступят фольклорные и вокальные ансамбли.