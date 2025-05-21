В РФС высказались о лицензировании самарских «Крыльев» на следующий сезон РПЛ

«Это достаточно формальный процесс. Если команда будет соответствовать требованиям и предоставит соответствующие гарантии, которые признают удовлетворительными, в том числе с учетом ретроспективы, то у комиссии вопросов не возникнет», — сказал Митрофанов «Матч ТВ» 20 мая.