В РФС высказались о лицензировании самарских «Крыльев» на следующий сезон РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил: профильная комиссия все еще работает и оценивает все критерии.
Ранее у волжан появились проблемы с получением лицензии на выступление в следующем сезоне Премьер-лиги. Основные трудности связаны с долгом команды перед дочкой «Ростеха» в лице «РТ-Капитал» почти на миллиард рублей.
При этом в госкорпорации считают, что клуб не спешит гасить крупную задолженность и не предлагает «ликвидный залог».
К 21 мая «зелено-бело-синие» должны были предоставить дополнительные документы для получения заветной лицензии.
«Это достаточно формальный процесс. Если команда будет соответствовать требованиям и предоставит соответствующие гарантии, которые признают удовлетворительными, в том числе с учетом ретроспективы, то у комиссии вопросов не возникнет», — сказал Митрофанов «Матч ТВ» 20 мая.
В противном случае все недочеты озвучат. Команда в таком случае все еще может рассчитывать на лицензию. В том числе с ограничениями.
На днях гендиректор самарцев высказался о будущем Игоря Осинькина в коллективе.
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